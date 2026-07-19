Ayuso se aleja del podio del Tour tras un mal día: "Estoy decepcionado"

El ciclista alicantino Juan Ayuso se mostró "decepcionado" tras haber perdido dos minutos en la décimo quinta etapa del Tour de Francia, disputada este domingo, con final en el puerto de Plateau de Solaison, pero aseguró que aun queda una semana por delante para poder recuperar.

"Es un poco decepcionante, intenté seguir al principio la primera arrancada y lo pagué en el último kilómetro y medio o dos. Lo hice muy mal. Estoy un poco decepcionado, pero queda una semana y hay que seguir", indicó el ciclista del Lidl-Trek.

Ayuso se mostró confiado en poder recuperar en lo que queda de Tour de Francia, que este lunes llega a su segunda jornada de descanso: "Queda una semana, tengo que enfocarme en mi mismo. No ha sido el mejor día, pero tenemos que seguir". La marcha se reemprende el martes, con una contrarreloj individual de 26,1 kilómetros en Thonon-les-Bains.

El ciclista de Xàbia, pese al abandono de Jonas Vingegaard por una caída en la etapa de este domingo, ha perdido una posición en la clasificación general y ahora es sexto a 7 minutos y 28 segundos del líder, el esloveno Tadej Pogacar, y a minuto y medio del tercer puesto, que ocupa el mexicano Isaac del Toro, ambos del UAE Emirates, su exequipo.

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Juan Ayuso, durante la presentación del Tour de Francia 2026. / EFE

Entre medias, el belga Remco Evenepoel, que sorprendió a Pogacar en los últimos metros de las rampas de Plateau de Solaison para apuntarse la victoria de etapa, se ha colocado segundo, aunque lejos del maillot amarillo, a cinco minutos, y se presenta como el principal candidato a ganar la crono del martes, en la que Ayuso tratará de recuperar tiempo a Del Toro, Paul Seixas y Florian Lipowitz.