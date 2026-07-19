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FINAL DEL MUNDIAL

¡España, campeona del mundo!

Los pupilos de Luis de la Fuente se alzan con la segunda estrella tras pasar por encima a la Argentina de Messi

Ferran anota el gol español.

Ferran anota el gol español.

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Los jugadores españoles levantan la Copa del Mundo. /

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Javier Quintana

España vuelve a ser campeona del mundo 16 años después. Los de Luis de la Fuente fueron fieles a su fútbol durante todo el partido, pasando por encima de Argentina en todo momento. La expulsión de Enzo Fernández y las entradas de Nico Williams y Ferran al campo fueron cruciales para que la Roja finiquitase un partido que mereció llevarse de principio a fin.

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