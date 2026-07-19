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FINAL DEL MUNDIAL
¡España, campeona del mundo!
Los pupilos de Luis de la Fuente se alzan con la segunda estrella tras pasar por encima a la Argentina de Messi
España vuelve a ser campeona del mundo 16 años después. Los de Luis de la Fuente fueron fieles a su fútbol durante todo el partido, pasando por encima de Argentina en todo momento. La expulsión de Enzo Fernández y las entradas de Nico Williams y Ferran al campo fueron cruciales para que la Roja finiquitase un partido que mereció llevarse de principio a fin.
Despedimos la retransmisión
España es campeona del mundo. Disfruten de la noche, celebren con los suyos, sean felices.
Muchas gracias por vivir con nosotros una noche histórica.
RODRI LEVANTA LA COPA
Rodrigo Hernández levanta la segunda Copa del Mundo de España. Donald Trump, pese a la insistencia del capitán español y el propio Infantino, quiso aparecer en la foto icónica.
RODRI SE PREPARA PARA LEVANTAR LA COPA
ESPAÑA RECOGE SUS MEDALLAS DE CAMPEONES DEL MUNDO
Argentina recoge sus medallas de subcampeón
Rodrigo Hernández, MVP del Mundial
Unai Simón, Guante de Oro del Mundial
Unai Simón, que ha encajado un gol en todo el Mundial, es proclamado como Guante de Oro.
Pau Cubarsí, mejor jugador joven del Mundial
Las autoridades bajan al terreno de juego
Felipe VI, Gianni Infantino y Donald Trump ya están sobre el terreno de juego.
Sergio Ramos trae la copa
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