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MUNDIAL 2026
España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a Madrid
La celebración del triunfo en el Mundial será este lunes, de 18:00 a 23:00 horas en Cibeles y su entorno y las previsiones es que se acerque más de 60.000 personas a celebrar la victoria con la selección español
La selección de España, campeona del mundo por segunda vez en su historia tras ganar la final de este domingo a Argentina, será recibida este lunes por la Casa Real y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa, antes de iniciar el recorrido en autobús descubierto con el que volverá a encontrarse con su gente.
Sigue aquí en directo todos los actos de celebración de la victoria de España en el Mundial.
Fuente: El Periódico
Vicente, vecino de Ferran Torres: "Su abuelo siempre encontraba una forma muy particular de motivar a su nieto: por cada gol que marcaba, le daba un euro"
Ferran Torres, un nombre que ya forma parte de la historia de España. El delantero del FC Barcelona fue el autor del gol que devolvió a la selección española a la cima del fútbol mundial 16 años después. Tras saltar al terreno de juego desde el banquillo, revolucionó el partido y se convirtió en el único futbolista capaz de batir a Emiliano Martínez. Gracias a su tanto, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente derrotó a Argentina y levantó la Copa del Mundo en el MetLife Stadium.
Foios espera a Ferran, que será hijo predilecto: "Ha triunfado y nos ha hecho felices"
El pueblo de Foios, en Valencia, celebra este lunes con emoción especial el campeonato del mundo logrado por la selección española masculina de fútbol gracias al gol "providencial" de uno de sus vecinos, Ferran Torres, quien próximamente será nombrado hijo predilecto.
"Ha triunfado y nos ha hecho felices, ¿qué más se puede pedir?", proclaman este lunes en este municipio de unos 8.000 habitantes. En este sentido, el alcalde, Sergi Ruiz, ha avanzado que el goleador "será pronto hijo predilecto" de la población, ya que esa distinción es uno de los aspectos que el consistorio tiene más avanzados respecto a los actos de homenaje y de celebración que se están preparando.
Las imágenes de la llegada de España a Barajas
El Palacio Real se tiñe de rojo para celebrar la victoria de España en el Mundial
Patrimonio Nacional estrena esta noche, desde la puesta de sol y hasta las 2:00 horas, la nueva iluminación monumental del Palacio Real de Madrid, y teñirá de rojo las cuatro fachadas del edificio con motivo de la victoria en el Mundial 2026 de la Selección Española de Fútbol masculina.
La institución ha invertido 1.501.932 euros procedentes de fondos europeos en el nuevo alumbrado, lo que permitirá destacar los detalles más característicos del Palacio.
La renovación de la iluminación ha consistido en la instalación de proyectores RGBW en las cuatro fachadas, que hacen posible la creación de escenas con luz de color como la de esta noche, así como el ajuste de la tonalidad de luz blanca más adecuada para los diferentes materiales de las fachadas del Palacio.
Rodri, De la Fuente y Louzán saludan con la Copa del Mundo
El capitán, el seleccionador y el presidente de la RFEF son los primeros que salen del avión, posando con el trofeo del Mundial, antes de que empiecen a descender el resto de jugadores por la escalerilla del avión de Iberia.
Madrid espera a la España campeona del mundo entre la fiebre por las camisetas y preparativos a contrarreloj en Cibeles
Madrid espera a España campeona del mundo tras amanecer este lunes a medio gas, con las calles más despejadas de lo habitual y caras de sueño que confirman que se ha dormido poco en una noche en la que la selección conquistó su segunda estrella, dieciséis años después de aquel '¡Iniesta de mi vida!' en la prórroga de Sudáfrica.
Tras el pitido de final de partido, en el que 'La Roja' se impuso a Argentina gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 106, llegó la fiesta. En Cibeles, Gran Vía y plaza de España, los cánticos, las bengalas rojas, los tambores y los petardos se prolongaron hasta bien entrada la madrugada. Entre quienes acudieron al centro los hay que aseguran no haber visto nunca una concentración similar, "ni siquiera en una celebración del Real Madrid".
Los festejos se saldaron con siete detenidos por distintos hechos, pero sin alteraciones graves del orden público, según la Delegación del Gobierno, que ha destacado el comportamiento de la mayoría de los asistentes y el trabajo de los servicios de seguridad y emergencias.
La selección española aterriza en Barajas
El avión que transporta al combinado nacional ha tocado tierra en el aeropuerto madrileño tras su conquista de la Copa del Mundo en Nueva Jersey. A partir de ahora se sucederán los actos de celebración, comenzando por los institucionales a primera hora de la tarde.
Alberto, el joven de 21 años que falleció antes de que España marcara el gol del Mundial
Este domingo, mientras todo el país celebraba la victoria de la Selección Española contra Argentina en la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el municipio de Sonseca se estremecía a causa del trágico fallecimiento de un joven de 21 años mientras presenciaba el encuentro en la pantalla gigante instalada en la Plaza Virgen de los Remedios de la localidad.
En cuestión de instantes, el ambiente de máxima expectación que la plaza de Sonseca vivía justo antes de que Ferrán Torres anotara el gol que adelantase a España en el marcador, se truncó cuando el joven vecino del municipio se desplomó, lo que provocó una situación de emergencia y la alerta tanto de servicios sanitarios como de seguridad, siendo socorrido de forma rápida y efectiva, según comentan los vecinos presentes en aquel momento. Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado que el joven comenzó a convulsionar de forma repentina, lo que motivó la rápida intervención de los servicios sanitarios.
La celebración del Mundial deja dos fallecidos, doce detenidos y ochenta heridos en España
La noche de celebraciones por la victoria de España en la final del Mundial de fútbol ha dejado dos fallecidos, más de ochenta heridos y al menos doce detenidos en todo el territorio nacional.
En la capital se han practicado siete detenciones durante la madrugada de este lunes: cinco por delito de odio tras una discusión en un bar, otra por desórdenes públicos y atentado a la autoridad en la plaza de Cibeles y la última por desobediencia grave en la Puerta del Sol, ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid.
Los sismómetros del CSIC registraron las vibraciones de las celebraciones por el gol de Ferran Torres
Los sismómetros repartidos por toda España registraron el momento exacto en que Ferran Torres marcó el 1-0 en la prórroga de la final del Mundial masculino de fútbol 2026 contra Argentina, en la que la selección nacional logró su segundo título al vencer (1-0) contra la albiceleste en Nueva Jersey (Estados Unidos).
Las vibraciones del suelo, provocadas por la celebración simultánea de miles de personas, fueron captadas tanto por las redes del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya (ICCG), como por los aparatos de la Red Sísmica Educativa de Geociencias Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (GEO3BCN-CSIC).
Los registros del IGN y del ICGC, procesados por el investigador de GEO3BCN-CSIC, Jordi Díaz, muestran señales en estaciones repartidas por toda la geografía española. El gráfico recoge la huella de la celebración en puntos tan distantes como Algeciras, Alcoy, Cádiz, Granada, Elda, Huelva, Granollers, Barcelona y Lleida.
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