España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a Madrid

Madrid espera a la España campeona del mundo entre la fiebre por las camisetas y preparativos a contrarreloj en Cibeles

Madrid espera a España campeona del mundo tras amanecer este lunes a medio gas, con las calles más despejadas de lo habitual y caras de sueño que confirman que se ha dormido poco en una noche en la que la selección conquistó su segunda estrella, dieciséis años después de aquel '¡Iniesta de mi vida!' en la prórroga de Sudáfrica.

Tras el pitido de final de partido, en el que 'La Roja' se impuso a Argentina gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 106, llegó la fiesta. En Cibeles, Gran Vía y plaza de España, los cánticos, las bengalas rojas, los tambores y los petardos se prolongaron hasta bien entrada la madrugada. Entre quienes acudieron al centro los hay que aseguran no haber visto nunca una concentración similar, "ni siquiera en una celebración del Real Madrid".

Los festejos se saldaron con siete detenidos por distintos hechos, pero sin alteraciones graves del orden público, según la Delegación del Gobierno, que ha destacado el comportamiento de la mayoría de los asistentes y el trabajo de los servicios de seguridad y emergencias.