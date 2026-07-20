Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiesta EspañaJulito Plus UltraFestivos 2027 HoguerasVideoanálisis Toni CabotProblemas AP-7El Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Mundial 2026

Leo Messi: "Va a costar cerrar esta herida"

Leo Messi ha roto su silencio tras perder la final del Mundial ante España

Leo Messi, durante la final entre España y Argentina

Leo Messi, durante la final entre España y Argentina / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ivan San Antonio

Leo Messi se pronunció este lunes, un día después de la derrota de Argentina en la final del Mundial ante España. El capitán de la Albiceleste utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje en el que reconoció el impacto del golpe, aunque también puso en valor el recorrido del equipo y el apoyo recibido durante todo el torneo. “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, escribió Messi, todavía afectado por una final que dejó a Argentina a las puertas de revalidar el título conquistado cuatro años antes.

Pese a la decepción, el delantero quiso quedarse también con todo lo construido por la selección durante el campeonato. “Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”. Messi también reivindicó la trayectoria reciente de Argentina, capaz de alcanzar dos finales mundialistas consecutivas. “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, señaló.

Noticias relacionadas

Leo Messi y los futbolistas de la selección argentina, después de la final del Mundial

Leo Messi y los futbolistas de la selección argentina, después de la final del Mundial / Europa Press

El argentino agradeció además las muestras de apoyo recibidas después de la derrota. “Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”. Por último, Messi tuvo un mensaje para la selección española, campeona del mundo tras imponerse en la final. “También quiero felicitar a España por el campeonato”.

Fuente: Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El recuerdo del Elche a sus dos campeones del mundo
  2. Alicante completa el calendario de festivos de 2027: así quedan los días no laborables para Hogueras
  3. Alicante llega al punto álgido de la tercera ola de calor con calima y bochorno extremos: el jueves se esperan 45°C en la Vega Baja
  4. El entorno de una zona residencial de Alicante se convierte en un macrobotellón al aire libre
  5. Un hombre fallece cuando se bañaba en la playa de Los Náufragos de Torrevieja
  6. Segunda noche de incendios intencionados de vehículos en Guardamar: ya van 18 fuegos y la Policía Local busca a un menor como presunto autor
  7. El Ayuntamiento de Orihuela prohíbe a todos sus empleados públicos el uso de la IA
  8. Caos en la Plaza de Toros de Alicante para ver la final del Mundial entre España y Argentina

Incendio de un vehículo en la A-70 sentido Valencia, cerca de la salida a Mercalicante

Un hombre mata presuntamente a su mujer en Almoradí en un crimen que se investiga como violencia machista

Un hombre mata presuntamente a su mujer en Almoradí en un crimen que se investiga como violencia machista

"Debajo del tobogán": el disco del cantante alicantino Dani Santoyo que recorre el amor por todas sus etapas

"Debajo del tobogán": el disco del cantante alicantino Dani Santoyo que recorre el amor por todas sus etapas

Un hombre ataca con un cuchillo a dos turistas cerca de la Acrópolis de Atenas

Un hombre ataca con un cuchillo a dos turistas cerca de la Acrópolis de Atenas

GRAVITEO, espectáculo deportivo y social

GRAVITEO, espectáculo deportivo y social

Así trabajan los perros de rescate para encontrar personas en un terreno arrasado por el fuego

Así trabajan los perros de rescate para encontrar personas en un terreno arrasado por el fuego

Valve ve poco probable una rebaja de Steam Machine porque la crisis de memoria va a peor

Valve ve poco probable una rebaja de Steam Machine porque la crisis de memoria va a peor

Por qué tantos taxis fueron negros y amarillos: el verdadero origen de sus colores

Por qué tantos taxis fueron negros y amarillos: el verdadero origen de sus colores
Tracking Pixel Contents