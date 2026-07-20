El Lucentum suma 218 centímetros a su plantilla con el fichaje de Gill

Un pívot de dos metros y 18 centímetros. El Lucentum sigue apostando fuerte en la planificación de la temporada 2026-2027, en la que tendrá que competir en una durísima Primera FEB si quiere aspirar al ascenso, y el último fichaje oficializado que se pondrá a las órdenes de Pedro Rivero es el jamaicano Romaro Gill, una torre que llega para ser el especialista defensivo del equipo.

Gill llega a Alicante para aportar intimidación, presencia física y dominio del juego interior al conjunto lucentino. Con 2,18 metros de altura, es un referente defensivo gracias a su envergadura, su capacidad para proteger el aro y su influencia en el rebote. Formado en la universidad de Seton Hall University, una de las históricas de la NCAA, se consolidó durante cuatro años como uno de los mejores taponadores de la competición universitaria estadounidense.

Posteriormente, a lo largo de su trayectoria profesional ha defendido las camisetas de Salt Lake City Stars, Raptors 905, Wellington Saints, Southland Sharks, Club Ourense Baloncesto, Hapoel Galil Elyon, KK Mornar Bar, CSM Galați, Pyrintö Tampere y Kataja Basket, acumulando experiencia en la Estados Unidos, Nueva Zelanda y diferentes ligas europeas.

Conoce el baloncesto español

Además, Gill afrontará su cuarta temporada consecutiva en el baloncesto español, tras disputar las tres últimas campañas en el Ourense, donde se ha convertido en uno de los pívots más intimidadores de la Primera FEB. Su capacidad para cambiar lanzamientos, dominar el rebote y finalizar cerca del aro le convierten en un jugador diferencial en la pintura, con altos porcentajes de acierto.

Noticias relacionadas

Romaro Gill, nuevo jugador del Lucentum / HLA Alicante

"Su experiencia internacional, su conocimiento de la Primera FEB, su presencia física y su dominio del juego interior convierten a Romaro Gill en un refuerzo de garantías para el proyecto deportivo del Lucentum Alicante", asevera la entidad alicantina en la nota de presentación de su nuevo jugador.