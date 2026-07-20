La provincia de Alicante celebra el título mundial en las redes

Miles de españoles vivieron en primera persona la conquista del segundo Mundial de la selección española masculina de fútbol en Nueva York. Entre ellos, un buen puñado de alicantinos ilustres, desde habituales seguidores de la Roja con varios grandes torneos a sus espaldas a personalidades del mundo de la política, la empresa y el deporte.

Hasta allí se desplazaron, entre otros, Enrique Riquelme, presidente de Cox y candidato a la presidencia del Real Madrid en las elecciones celebradas hace unas semanas, en las que fue superado por Florentino Pérez. Riquelme ya había estado en rondas anteriores apoyando al conjunto dirigido por Luis de la Fuente junto a su padre y en las fotos compartidas en stories de su Instagram volvió a dejar evidente que el fútbol es una de sus pasiones y que ha servido como amuleto a la selección.

Enrique Riquelme celebra la victoria de España / E. R.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, son dos de altos cargos políticos de la provincia que también celebraron in situ el éxito cosechado por la selección en el Metlife Stadium, sufriendo hasta la prórroga y desatando su euforia con el gol de Ferran Torres.

Juan Maciá, aficionado del Elche presente en la final del Mundial / J.M.

Por lo que respecta a seguidores ilustres, los dos principales clubes de fútbol de la provincia estuvieron perfectamente representados en Estados Unidos por aficionados que son habituales en cada desplazamiento del combinado nacional cada dos años a torneos europeos o mundiales. La clásica foto de grandes escenarios con los escudos de Elche y Hércules no faltó en esta ocasión.

Aficionados del Hércules posan en el estadio de la final del Mundial antes de empezar el partido / INFORMACIÓN

Por su parte, las dos entidades anduvieron rápidas a la hora de felicitar a la selección española por este gran título obtenido. El Elche lo hizo primero con un tuit un par de minutos después del pitido final en Nueva York y posteriormente subiendo dos fotos de dos jugadores que han ganado esta estrella y que en su día pasaron por el club franjiverde: Unai Simón y Fabián Ruiz. Como aperitivo a la final, los futbolistas Gonzalo Villar y Víctor Chust posaron juntos con la equipación de esta temporada y una bandera española. Instantes después, el Hércules se unió a la fiesta. «Lo logramos», tuiteó su CM replicando un mensaje previo del propio club alicantino.

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Pedro Schinocca, director general del Elche, con la equipación argentina / P.S.

En el rival de España también había representación provincial. En este caso, de la propiedad del Elche. Christian Bragarnik no se perdió la gran final del Mundial, aunque esta vez no pudo celebrar el título de su país, como hiciera en Catar hace cuatro años. Pese a ello, dejó un mensaje de reconocimiento a Messi: «Nos diste todo. Gracias siempre, capitán. El mejor del mundo». En Nueva York, como en parte del torneo, estuvo acompañado por el director general franjiverde, Pedro Schinocca, también de nacionalidad argentina.