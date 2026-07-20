El 'show' de Keyne, hermano de Lamine, durante la celebración de la final: la gorra de policía, bailoteo y la red de la portería

España se proclamó campeona del mundo tras vencer a Argentina en la final, por 1-0. El único tanto, obra de Ferran Torres, le sirvió a la selección para colocarse la segunda estrella en la camiseta. Fue un momento histórico y cuando el arbitró decretó el final del partido, la emoción se apoderó de los jugadores.

Lamine entre lágrimas, Rodri repartiendo abrazos y Luis de la Fuente sin separarse con su cuerpo técnico. La alegría fue máxima y tras levantar el trofeo de la Copa del Mundo, las familias de los jugadores bajaron al césped para celebrar la victoria.

¿Dónde estaba Keyne?

En ese preciso instante, todas las cámaras enfocaban a un protagonista. Ese era Keyne, hermano pequeño de Lamine Yamal con 4 años, que durante el Mundial ya había acaparado la atención de la gente por sus celebraciones en las gradas, cuando lo enfocaba la realización o por sus bailes con Lamine.

Pues el chico iba acompañado de la madre de Lamine, Sheila, y su primo y amigo, inseparables. Junto a ellos, Inés, la pareja de la estrella de Rocafonda, que ya es campeón del mundo.

Sobre el césped, Keyne protagonizó un recital. Primero, se cruzó todo el campo para abrazar a su hermano, con una red de la portería en la mano que había cogido anteriormente. Con la propia red, cogió el trofeo de la Copa del Mundo y el balón Trionda, para hacerse una foto con su hermano sobre unos escalones.

Keyne, luego, se marchó a la 'pata coja' con Sheila y no paró de corretear, bailar y hasta se subió al escenario, solo, para simular que era campeón del mundo. Lo mejor: cuando saludó a un policía y le chocó la mano. Éste le puso su sombrero en la cabeza. También llevaba una gorra con dos estrellas (simulando los dos Mundiales), de la marca TwoJeys. Para terminar, simuló un penalti. Un espectáculo.

Incansable y divertido

El '10' del Barça está muy feliz de que su hermano esté disfrutando por todo lo alto del Mundial: "Me emociona ver a mi hermano feliz, ver a mi madre con la vida que siempre ha querido vivir y a mis amigos. Es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo".

"Lo que pasa es que yo lo veo siempre en casa. Está allí y hace tonterías, empieza a bailar, parece un hombre en el cuerpo de un niño y me encanta pasar tiempo con él, me lo paso muy bien", concluyó. En la final, hasta apareció con otra gorra, sí otra (van tres) de la Patrulla Canina, una serie de dibujos animados.

Fuente: Sport