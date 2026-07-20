Este es el uniforme de más de 2.000 euros que lleva la selección en su regreso a Madrid

La selección española aterrizó en Madrid procedente de Nueva York para iniciar las celebraciones del Mundial junto a los miles de seguidores que llenaron las calles de la capital.

Sin descanso, los jugadores fueron recibidos en el Palacio de la Zarzuela por la Familia Real, todavía con el atuendo oficial de viaje que ha captado la atención pública.

El nuevo vestuario

Los futbolistas llegaron uniformados con un traje oscuro y un polo azul eléctrico. El detalle más comentado fue la manga izquierda remangada, que dejaba ver el forro blanco con rayas y el anagrama de Loewe bordado en el interior, un sello de diseño pensado para mostrarse solo en movimiento.

Este vestuario forma parte del acuerdo entre la firma española y la Federación, que convierte a Loewe en partner oficial de la Roja durante cuatro años, desde el Mundial de 2026 hasta la cita de 2030 en España, Portugal y Marruecos.

Qué es el vestuario de viaje

No se trata de la indumentaria de juego, que continúa bajo Adidas, sino de los estilismos formales que los jugadores utilizan en traslados oficiales, concentraciones, viajes entre sedes y actos institucionales. El traje principal, confeccionado artesanalmente, combina sastrería y prendas casuales con fibras naturales como algodón y lana, y colores neutros o primarios.

Los jugadores de la selección española vistiendo un traje de la marca Loewe / Archivo

La colección ha generado debate entre los aficionados por sus elevados precios:

Chaqueta de lana: 2.200 euros.

2.200 euros. Pantalones: 1.100 euros.

1.100 euros. Zapatos: 950 euros.

950 euros. Polos y camisetas: 480 euros.

En el anterior Mundial, la selección vistió prendas de El Ganso, con precios entre 100 y 200 euros, y antes colaboró con Pedro del Hierro o Emidio Tucci, firmas de gama media.

Los jugadores de la selección española vistiendo un traje de la marca Loewe / Archivo

La imagen de la Roja

Las primeras imágenes del equipo con la equipación de Loewe, difundidas por La Roja en la red social X, han provocado comentarios sobre el estilo y el coste del vestuario. La publicación, acompañada del mensaje "Los chicos farmeando aura en el aeropuerto con Loewe", ha alimentado el debate sobre si una selección nacional debe apostar por el lujo en su imagen pública.

La colección, supervisada por Jack McCollough y Lázaro Hernández, incluye sastrería, polos, chaquetas, pantalones y calzado. Loewe presentó la colaboración con retratos de Pedri, Unai Simón, Rodri, Pau Cubarsí y Nico Williams en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

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La alianza entre Loewe y la selección española se extenderá durante cuatro años y acompañará al equipo en un periodo histórico: desde el Mundial de 2026 en Norteamérica hasta el de 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos. Un viaje en el que la Roja no solo buscará títulos, sino también proyectar una imagen renovada y sofisticada.

Fuente: Sport