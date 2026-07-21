Ciclismo
Ayuso ve cada vez más lejos su objetivo del Tour: "Difícil aspirar al podio si tienes dos días malos"
El alicantino pierde más tiempo del esperado en la crono de Thonon-les-Bains y ya tiene el tercer puesto a dos minutos y medio
EFE
El ciclista de Xàbia Juan Ayuso reconoció que no hizo una buena contrarreloj en la decimosexta etapa del Tour de Francia, al igual que le sucedió en la primera jornada alpina el pasado domingo. "Si tienes dos días malos, no puedes aspirar al podio", afirmó al concluir la cita de este martes, con un recorrido de 26,1 kilómetros en Thonon-les-Bains.
"Aun quedan dos duras jornadas de montaña y hay que intentarlo todo", dijo el ciclista del Lidl-Trek, que perdió 2 minutos y 22 segundos con respecto al ganador de la crono, el belga Remco Evenepoel, que consiguió su segundo triunfo parcial consecutivo, aunque subió un puesto en la general tras la retirada del alemán Florian Lopowitz y ahora es quinto.
"No me he sentido bien en esta etapa", dijo el alicantino, que ahora está a 2 minutos y 31 segundos del podio, el objetivo que se había fijado para esta edición del Tour de Francia, en una plaza que actualmente sigue ocupando el mexicano Isaac del Toro. El líder, Tadej Pogacar, queda ya a 9 minutos y 22 segundos de Ayuso.
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