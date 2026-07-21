Nicolás Clemente reina en España antes del Mundial

Nicolás Clemente, un joven alicantino de 18 años, ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa y se ha proclamado campeón de España sub-20 en salto de altura. Durante la competición celebrada en Albacete, el joven saltador no titubeó y además de colgarse el oro en una de las citas más esperadas en el calendario, volvió a superar su marca personal y la estableció en 2,16 metros. Semanas atrás ya consiguió llegar a los 214 centímetros de altura en Sagunto, pero era cuestión de tiempo que esta cifra creciese visto el margen de mejora y la ética de trabajo. Con la ilusión por las nubes ya tiene como gran objetivo el Mundial de Estados Unidos que se celebrará en el mes de agosto.

Nicolás Clemente posa con la medalla de oro. / FACV

Durante el Campeonato de España jugó en su contra el calor y fue el culpable de sensaciones un tanto extrañas, pero la preparación previa y la organización evitaron cualquier tipo de inconveniente. El campeón alicantino arrancó la prueba con un salto de 1,89 metros y tras ello decidió subir la altura diez centímetros. Hasta el momento ninguno de los 16 participantes sufrió, pero fue llegar el 2,05 y empezaron a fallecer la mayoría de los rivales. Después del tercer listón quedaron menos de un tercio de los saltadores y fue con el 2,10 donde Nicolás Clemente se jugó entrar en el podio e ir al Mundial de Oregón.

A la tercera fue la vencida y el alicantino se unió a Alejandro Muñoz como los dos únicos supervivientes de la cita. En esa instancia el hecho de ser primero o segundo dejó de importar, ya que ambos tenían plaza para el Mundial. Tras un consenso entre los dos saltadores decidieron ir a por una altura de 2,16 metros y otra vez al tercer intento consiguió superar el listón más alto de su corta carrera. Su rival se quedó atrás y firmó tres nulos, por lo que Nicolás Clemente ya tenía la medalla de oro en la mano. Para rematar la cita intentó superar una altura de 2,18 metros, pero el cansancio y el calor evitaron otro récord personal.

Cansado y exhausto

"Conseguí saltar el 2,16 al tercer intento y me quedé sorprendido. En los vídeos después de conseguir la medalla de oro parece que estaba como aplatanado o dormido, pero fue porque estaba reventado por toda la prueba y el calor. Después intenté ir a por el 2,18, pero ya me sentía bastante cansado y no pude saltar más. Me puso muy feliz porque en el primer Campeonato de España no me fue nada bien por los estudios y por no haber podido entrenar tanto. Ahora, haber sido el primero y haber superado mi marca personal es una alegría tremenda", comentaba Nicolás Clemente.

El campeón no duda y este triunfo va dedicado a su familia, que ha estado siempre ahí en los momentos más difíciles. "Ellos sabían que al principio de temporada estaba bastante presionado y siempre me animaron. Esto también es de mis entrenadores Francisco Murcia y Enric Tortosa. Se lo agradezco a todos ellos, porque si no estuviesen nada hubiese sido posible. Quizás me hubiese quedado otra vez en el 1,80 de invierno y ahí se hubiese terminado la temporada".

Nicolás Clemente, durante un salto. / Alex Domínguez

El siguiente reto ya es el Mundial de Oregón en Estados Unidos. Pese al reciente triunfo, el oro y todo lo que conlleva, Nicolás Clemente sigue sin ponerse un techo en la cita mundialista. Su intención es ir a disfrutar, conocer gente de otros países y por qué no, intentar mejorar la marca personal. Durante el viaje se intentará hacerlo lo mejor posible y demostrar lo que es capaz de hacer España en un Mundial. La posibilidad de conseguir estar en puestos de privilegio está ahí, pero lo fundamental es disfrutar y ver recompensado todo el trabajo de la temporada.

Siguiendo el calendario a rajatabla, este fin de semana debería ser el Campeonato de España absoluto, donde Nicolás Clemente estaba apuntado por si no entraba en la selección para Oregón. Ahora, con la plaza para el Mundial, la Federación Española no deja competir para evitar lesiones y fomentar el descanso de cara a la gran cita.