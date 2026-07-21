Seis fichajes y confianza en Roi Sánchez para iniciar la pretemporada del Horneo

El Horneo Alicante comenzará oficialmente la pretemporada 2026-2027 el próximo 29 de julio con las habituales pruebas médicas, que se llevarán a cabo durante los días 29 y 30 de julio en el Hospital IMED, centro sanitario colaborador del club. Los jugadores se someterán a los reconocimientos médicos y físicos previos al inicio del trabajo sobre la pista.

Una vez completadas las pruebas, la plantilla dirigida por Roi Sánchez realizará el jueves 30 de julio, por la tarde, el primer entrenamiento de la pretemporada, dando así el pistoletazo de salida a un nuevo curso en el que el conjunto alicantino afrontará su segunda temporada consecutiva en la liga Asobal, con el objetivo de seguir consolidándose entre la élite del balonmano español.

El técnico inicia también su segunda campaña al frente del banquillo del Horneo después de liderar al equipo en una brillante temporada de debut en la máxima categoría, en la que el conjunto alicantino logró con solvencia el objetivo de la permanencia.

De cara a esta nueva temporada, el club ha reforzado su plantilla con seis incorporaciones que aportarán calidad, experiencia y competitividad en todas las líneas del equipo.

Los fichajes del Horneo

Se incorporan al Horneo el extremo Daniel Reinante, procedente de Agustinos Alicante; Juan Carlos Sempere, del CB Benidorm; el portero Pau Guitart, procedente del HSG Krefeld; Adrián Sánchez, del UBU San Pablo Burgos; Carles Asensio, del GWD Minden y Rafael Oliveira, procedente del Sporting Club de Portugal.

Entre las nuevas incorporaciones destacan Daniel Reinante y Rafael Oliveira, quienes llegan al Horneo tras haber participado este verano en el Campeonato de Europa Júnior defendiendo las camisetas de las selecciones nacionales de España y Portugal, respectivamente. La presencia de ambos en una de las competiciones internacionales de mayor prestigio en categorías inferiores pone de manifiesto el talento y la proyección de dos jugadores llamados a aportar un importante salto de calidad a la plantilla dirigida por Roi Sánchez.

Las nuevas incorporaciones se suman al bloque de jugadores que continuará una temporada más defendiendo la camiseta del Horneo Alicante. Permanecen en la plantilla el portero Roberto Domenech; los centrales Ander Torriko y Hamza Walid Abdalla; los laterales Javier Borragán, Augusto Moreno de la Santa, Eduardo Escobedo, James Lewis Parker, Darko Dimitrievski, y Aarón Gutiérrez; los extremos Fabio Patricio Lopes y Lautaro Robledo; y los pivotes Iván Montoya y José Oliver. Con ellos, Roi Sánchez dispondrá de una plantilla equilibrada que combina continuidad, experiencia y juventud para afrontar una temporada especialmente exigente en la máxima categoría.

Con la plantilla definida, el cuerpo técnico ha diseñado una intensa pretemporada en la que se combinarán sesiones de preparación física, trabajo táctico y varios encuentros amistosos con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al inicio de liga.

El Horneo Alicante afronta esta nueva temporada con la ilusión de seguir creciendo en la máxima categoría del balonmano español y consolidar un proyecto deportivo que, tras el histórico ascenso logrado hace dos temporadas y la permanencia conseguida en su estreno en Asobal, continúa dando pasos firmes para situar al club entre los referentes del balonmano nacional.

Campaña de abonos

La liga Asobal dará comienzo el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, y el Horneo disputará su primer partido como local en el Pabellón Pitiu Rochel ante el Bathco BM Torrelavega.

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Jugadores del Horneo Alicante hacen piña durante un partido de la pasada temporada / Horneo Alicante

Coincidiendo con el inicio de la pretemporada, el club ultima también los detalles de la campaña de abonos 2026-2027, que será presentada en los próximos días. El Horneo volverá a hacer un llamamiento a la afición para que acompañe al equipo en esta segunda temporada consecutiva en la liga Asobal, con el objetivo de convertir una vez más el Pabellón Pitiu Rochel en uno de los grandes referentes del balonmano nacional.