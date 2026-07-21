El vecino de Alicante que llevó golosinas argentinas a Messi y Scaloni

Mucho antes de que los productos argentinos pudieran comprarse en cualquier parte del mundo con unos pocos clics, Claudio "El Negro" Foresi recorría España en una furgoneta cargada de dulce de leche, alfajores y Chocolinas. Aquel negocio, iniciado desde Alicante cuando encontrar esos sabores era todavía una misión complicada, terminó abriéndole las puertas de clubes, concentraciones y hoteles frecuentados por algunos de los mayores nombres del fútbol albiceleste.

Foresi, natural de Bragado y asentado desde hace unos 40 años en Alicante, ha recuperado sus recuerdos en una entrevista concedida al medio argentino Bragado Informa con motivo del Día del Amigo. Allí habló de su vida en España, de las celebraciones futbolísticas en la ciudad y, sobre todo, de sus encuentros con Lionel Messi, Lionel Scaloni, Juan Román Riquelme y Martín Palermo. El medio lo presenta como uno de los pioneros en distribuir productos argentinos entre futbolistas que jugaban en Europa.

Una furgoneta argentina recorriendo España desde Alicante

La historia comenzó cuando las estanterías españolas todavía no ofrecían la variedad internacional actual. Foresi regresaba de sus viajes a Bragado con los bolsos llenos de productos que resultaban casi imposibles de encontrar en España. Después los llevaba a argentinos residentes en diferentes ciudades, inicialmente localizados de una manera bastante artesanal.

Según relató durante la entrevista, buscaba establecimientos vinculados a compatriotas, especialmente clínicas dentales, y aparecía con sus paquetes de Chocolinas, golosinas y dulce de leche. Él mismo se define, con humor, como una especie de "Rey Mago" para la comunidad argentina de aquellos años.

Con el tiempo, aquella actividad llegó al fútbol profesional. Uno de sus destinos habituales fue Villarreal, donde coincidió con Juan Román Riquelme y Martín Palermo. Foresi recuerda que, cuando abría la puerta de la furgoneta y aparecían los productos argentinos, los jugadores se lanzaban a elegir sus favoritos.

"Iba al Villarreal cuando estaban Riquelme y Palermo. Abría la furgoneta y se peleaban por las golosinas", contó en el testimonio publicado por Bragado Informa.

Aquellas visitas fueron generando relaciones que, en algunos casos, se mantuvieron durante años. El propio Foresi asegura que conoció a numerosos futbolistas y miembros de cuerpos técnicos argentinos que desarrollaron parte de sus carreras en España.

La llamada nocturna de un joven Messi

La anécdota más llamativa se remonta al Mundial de Alemania de 2006, cuando Lionel Messi tenía 19 años y participaba por primera vez en una Copa del Mundo. Foresi había viajado hasta Alemania con su furgoneta y un amigo de Rosario para repartir productos entre aficionados y miembros de la expedición argentina.

Según su recuerdo, un periodista le avisó de que recibiría una llamada a medianoche. Al otro lado del teléfono estaba Messi, que todavía comenzaba a abrirse paso en la selección absoluta y quería conseguir golosinas argentinas.

Foresi sostiene que le llevó productos como Chocolinas, Tita y alfajores Triple Fantoche hasta el lugar en el que se alojaba el jugador. Messi se encontraba en un primer piso y ambos conversaron desde el balcón y la calle, según la versión ofrecida por el residente en Alicante.

INFORMACIÓN

Tras la eliminación argentina frente a Alemania, volvieron a coincidir en Fráncfort. Foresi cuenta que compartió un encuentro informal con Messi, Javier Saviola, Jorge Messi y otros familiares antes de que el joven futbolista viajara hacia Madrid. De aquella etapa conserva el recuerdo de un jugador que todavía estaba lejos de alcanzar la dimensión mundial que tendría años después.

También asegura que mantuvo durante un tiempo el contacto con Jorge Messi. El vínculo comercial fue perdiéndose a medida que el futbolista se hizo más conocido y los productos argentinos empezaron a estar disponibles con mayor facilidad en Barcelona y en el resto de Europa.

Su relación con Lionel Scaloni

El recorrido de Foresi entre futbolistas argentinos no terminó con aquella historia. Durante la entrevista mostró fotografías antiguas junto a Lionel Scaloni, actual seleccionador argentino, y explicó que había coincidido con él mucho antes de que se convirtiera en el técnico de la Albiceleste.

El empresario afincado en Alicante llegó a afirmar que muchos de los integrantes de la llamada "Scaloneta" habían pasado por su particular red de distribución de productos argentinos. También sostuvo que la camiseta que llevaba durante la conversación había sido un regalo de Scaloni en 2018.

Claudio Foresi con Scaloni y Aimar / Bragado Informa

La entrevista de Bragado Informa resume esa relación señalando que Foresi conserva imágenes y anécdotas con el seleccionador correspondientes a sus primeros años en España. El medio destaca igualmente el vínculo que dice haber mantenido con Messi y su familia desde el Mundial de 2006.

Más allá de los nombres, su historia refleja una época muy distinta para los jugadores sudamericanos que llegaban al fútbol europeo. Antes de las compras por internet, los comercios especializados y los envíos internacionales rápidos, productos tan cotidianos en Argentina como una caja de alfajores podían convertirse en un pequeño tesoro.

Alicante, su casa desde hace cuatro décadas

Aunque sus recuerdos conducen constantemente a Argentina, la vida de Foresi está profundamente ligada a Alicante. Llegó a España hace cuatro décadas y ha desarrollado aquí buena parte de su trayectoria personal, familiar y profesional. Durante la entrevista describió el país como uno de los mejores lugares del mundo para vivir y destacó especialmente el clima, la gente y la calidad de vida alicantina.

"Alicante está entre las mejores ciudades para vivir", afirmó, antes de reconocer que continúa sintiendo una fuerte nostalgia por Bragado. Bragado Informa recoge esa doble pertenencia: el protagonista abre las puertas de su casa alicantina a sus compatriotas, pero lleva 13 años sin regresar a su ciudad natal y espera poder hacerlo pronto.

Claudio Foresi con la bandera argentina. / Bragado Informa

Foresi también habló de la presencia argentina en el centro de Alicante y del ambiente vivido durante las celebraciones futbolísticas. Mencionó expresamente la zona del Postiguet, llena de turistas durante el verano, y la pasión con la que los aficionados argentinos se reúnen para animar a su selección. Según explicó, esa intensidad puede llamar la atención en una ciudad acostumbrada a recibir visitantes de todo el mundo.

Un negocio transformado por internet

Foresi continúa relacionado con la distribución de productos argentinos, aunque admite que el negocio ya no conserva la exclusividad de sus primeros años. La expansión del comercio electrónico permite hoy comprar desde casi cualquier lugar aquello que antes solo podía llegar escondido entre la ropa de una maleta o en la parte trasera de una furgoneta.

Él lo resume con otra de sus ocurrencias: ahora se puede pedir una Chocolina desde Australia y recibirla poco después. En aquellos años, en cambio, llegar a un hotel de Alemania con alfajores y golosinas argentinas podía convertir a un distribuidor de Alicante en la persona más esperada por los futbolistas.

Entre el Mediterráneo y la provincia de Buenos Aires, Claudio Foresi ha construido una historia marcada por la emigración, el comercio y el fútbol. Su furgoneta no solo transportó productos: durante años llevó un pequeño pedazo de Argentina hasta España y acabó cruzándose con quienes después se convertirían en campeones, entrenadores y leyendas de la Albiceleste.