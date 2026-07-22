MUNDIAL 2026
Más de 50 mil argentinos inician una recogida de firmas para repetir la final del Mundial contra España por el arbitraje "corrupto"
La iniciativa forma parte de 'Change.org', una campaña en la que se señala al colegiado Slavko Vinčić de haber condicionado la final
Xavi Espinosa
Parece ser que Argentina sigue con un sabor amargo después de perder la final. La final, disputada el 19 de julio, dejó a la selección argentina muy indignada. La derrota ha dolido en la afición, no solamente por el rendimiento deportivo del conjunto de Scaloni, a pesar de llegar a la final, sino por las decisiones de Slavko Vinčić.
La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó a Argentina y conquistó su segundo título mundial, en un partido que generó una enorme repercusión tanto por el resultado como por las decisiones arbitrales que marcaron el encuentro.
Tras el pitido final, las celebraciones de España contrastaron con la decepción de la afición argentina. En pocas horas, las redes sociales se llenaron de vídeos, análisis y opiniones sobre el desarrollo del partido, mientras numerosos aficionados comenzaron a debatir sobre algunas de las acciones más controvertidas de la final.
A pesar de que España fue claramente la selección menos beneficiada, entre las reacciones surgió una petición publicada en la plataforma Change.org en la que se solicita la repetición del encuentro con un árbitro diferente, en vez del eslovaco Slavko Vinčić. Consideran que determinadas decisiones influyeron en el desarrollo del partido y perjudicaron a la selección argentina en momentos clave del enfrentamiento.
La campaña ganó visibilidad rápidamente y ya lleva 57.000 firmas hasta el momento. A pesar de su difusión en internet, este tipo de iniciativas no tiene capacidad para modificar el resultado de una competición oficial organizada por la FIFA ni obliga a los organismos deportivos a revisar el desenlace del torneo.
Algunos aficionados en redes sociales aprovecharon para recordar que en 2020 fue detenido durante una operación policial en Bosnia y Herzegovina mientras se encontraba en un establecimiento investigado por las autoridades. Sin embargo, el colegiado quedó en libertad tras prestar declaración y nunca fue acusado de ningún delito, por lo que pudo continuar desarrollando su carrera profesional con normalidad.
Desde el punto de vista reglamentario, la posibilidad de repetir una final mundialista es prácticamente inexistente. Solo circunstancias muy excepcionales relacionadas con errores en la aplicación de las reglas del juego o resoluciones de los órganos disciplinarios podrían abrir la puerta a una revisión, algo que no ocurre por la existencia de campañas de recogida de firmas en internet.
Otra recogida para expulsar a Argentina
Por otra parte, ya estaba en pie una extraña petición en la que se quería excluir a Argentina de la siguiente Copa del Mundo. Una inciativa que, a contrapronóstico, cerró con más de 23 millones de firmas.
La iniciativa se propuso en la web 'argentinaout.com', debido al supuesto (no comprobado) favoritismo arbitral hacia el conjunto argentino a lo largo del torneo.
Fuente: Sport
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