Alejandro Rico pone fin a su etapa como gerente del Horneo Alicante

Alejandro Rico dejará de desempeñar el cargo de gerente del Horneo Alicante por motivos personales y laborales, poniendo fin a una etapa en la que ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y consolidación de la entidad.

Con más de tres décadas de vinculación al balonmano alicantino, Rico ha aportado al Horneo su experiencia, profesionalidad y capacidad de trabajo en una de las etapas más importantes de la historia del club. "Su labor ha sido determinante en el proceso de profesionalización de la entidad y en el camino que culminó con el histórico ascenso a la liga Asobal", detalla el comunicado del club.

Más allá de su responsabilidad al frente de la gerencia, el club alicantino ha querido destacar en su nota de despedida su cercanía, compromiso y dedicación diaria, valores que le han convertido en una persona muy querida tanto dentro de la entidad como en el balonmano alicantino.

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"El Horneo Balonmano Alicante desea expresar públicamente su más sincero agradecimiento a Alejandro Rico por el esfuerzo, el tiempo y la entrega demostrados durante todos estos años, convencido de que una parte importante del crecimiento experimentado por el club lleva también su sello", agrega el texto compartido por la entidad.