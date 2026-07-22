Balonmano
El equipo de balonmano de la Universidad de Alicante, a por el Campeonato de Europa universitario
El conjunto dirigido por José Julio Espina será el representante español a partir de este domingo
La selección de balonmano de la Universidad de Alicante disputará desde el domingo 26 de julio hasta el sábado 1 de agosto el Campeonato de Europa universitario de balonmano, en la ciudad italiana de Salerno.
A dicho evento acuden las 12 universidades campeonas nacionales de sus respectivos países, como es el caso de la de Alicante, campeona de España en 2025.
El equipo dirigido por José Julio Espina esta formado por los jugadores mas cualificados de equipos como Agustinos, Elda, Petrer, Benidorm, Elche y hasta el Cuenca, que milita en la liga Asobal.
Todos ellos están llevando a cabo una exhaustiva preparación previa para dicho evento. El domingo será la ceremonia de inauguración y el sorteo de grupos, mientras que el lunes comienza la competición.
La misma se desarrolla en cuatro grupos de tres equipos en fase de liguilla y, a partir de ahí, eliminatorias de cuartos de final, semifinales y final.
Los rivales más destacados de la Universidad de Alicante, representantes español en la cita, serán los croatas, portugueses, rumanos y franceses.
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