Atletismo
Sergio Redondo lleva al Club Atletismo Apolana Alicante a la élite europea con una histórica plata
El atleta se ha proclamado subcampeón de Europa sub-18 de 800 metros en Rieti con una marca de 1:49.93
Sergio Redondo, atleta del Club Atletismo Apolana Alicante, se ha proclamado subcampeón de Europa sub-18 en los 800 metros durante el Campeonato de Europa disputado en Rieti (Italia), tras completar una brillante final en 1:49.93, quedándose a tan solo 17 centésimas del título continental.
Redondo cruzó inicialmente la línea de meta en tercera posición. Sin embargo, una reclamación presentada por la delegación británica llevó al jurado a revisar la carrera y a descalificar al alemán Ole Steinbach por una acción antirreglamentaria. Con esta decisión, el atleta alicantino ascendió a la segunda posición y conquistó una histórica medalla de plata para el atletismo español.
El mediofondista llegaba a Rieti después de una temporada sobresaliente. Apenas dos semanas antes se había proclamado campeón de España sub-18 de 800 metros lisos, un resultado que ya confirmaba su excelente estado de forma y que ahora ha refrendado con una histórica medalla de plata europea.
De Alicante a la élite europea
Sergio Redondo dio sus primeros pasos en las escuelas del Club Atletismo Apolana Alicante, donde ha desarrollado toda su trayectoria deportiva hasta alcanzar la élite europea en su categoría. Actualmente entrena bajo la dirección del técnico internacional Llorenç Solbes, con quien ha continuado una progresión que le ha llevado a firmar el mayor éxito de su carrera deportiva.
La medalla supone también un reconocimiento al trabajo que desde hace años desarrolla el Club Atletismo Apolana Alicante en la formación de jóvenes talentos. El éxito de Sergio Redondo demuestra el valor de un proyecto basado en la cantera y el trabajo a largo plazo, capaz de llevar a un atleta desde las escuelas del club alicantino hasta el podio de un Campeonato de Europa.
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