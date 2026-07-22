Simone Raina, 'The Voice', desde GRAVITEO: "La escalada deportiva ha crecido muchísimo, ahora es un deporte para todos"

Con un estilo muy personal y una voz única y reconocible por su marcado acento italiano, Simone Raina se ha convertido en toda una autoridad en el mundo de la escalada. Desde el rocódromo hasta el micrófono, lleva más de una década ligado a este deporte que se ha convertido en su estilo de vida.

Durante los tres días de competición en GRAVITEO, por todos los rincones de del Circuit resonaron sus palabras de ánimo a los deportistas y su repetido "Aplauso Barcelona" se convirtió casi en un emblema. Acompañado por su inseparable Andrea Ciscato, amigo y DJ, pusieron la banda sonora a la competicion y amenizaron el evento como llevan haciendo de foma conjunto durante muchos años.

Entre competición y competición, Simone Raina, a quien en el mundo de la escalada se le conoce como 'The Voice', atendió a SPORT para hablar de su experiencia como speaker de escalada deportiva.

Después de tres días en GRAVITEO ¿Qué impresión te llevas del evento?

Muy guay porque unimos diferentes deportes, todos además son deportes interpretativos porque tanto en la escalada, como en el skate, o el roller,... los atletas tienen que interpretar una situación, una preparación física y técnica para una interpretación. Yo vengo del mundo del deporte y unirlo todo junto después de interpretación es fiesta, entonces super guay.

Simone Raina, durante las sesiones de boulder / JORDI COTRINA

¿Cómo consigues transmitir la emoción de este deporte tanto al público experto como a quien ve escalada por primera vez?

Vivirla, vivirla dentro de ti mismo porque lo que hago yo con mi DJ Andrea (Ciscato) es poner una música que te sube una emoción, yo veo lo que pasa y describo la emoción que me sale del corazón, simplemente entonces mirar la emoción dentro de ti mismo que es la misma que se queda después en la gente, que es la que te dan los atletas.

¿Alguna anécdota curiosa que hayas vivido durante el evento?

Han pasado diferentes cosas como siempre pasan, lo más divertido es que para todo hay un plan, pero los planes están hechos para cambiarlos. Tenemos muchas veces que improvisar, siempre siguiendo protocolos y necesidades, pero al final trabajar con un equipo tan guay, estas improvisaciones muchas veces son momentos muy divertidos en los cuales nos inventamos cosas que tampoco sabemos hacer, pero las hacemos y sale guay, entonces muy bien.

¿Cómo llegas a ser speaker de escalada deportiva?¿Cómo te iniciaste?

Yo he competido muchos años y un día estábamos en el rocódromo, hace muchos años, estaba el DJ pinchando y yo me quedé fuera de la final, estaban todos mis amigos con lo cual entraba todos los días, había una buena música y yo fui a las consolas y le dije al DJ, 'pero no tienes un micro que comento algo que le vaya a hacer un poco de chiste a mis compañeros' y empezamos así. Después en los últimos 15 años las cosas han crecido mucho y ahora mismo sigo todos los eventos del World Climbing, tanto de Copa del Mundo, del Campeonato Europeo, todos los eventos nacionales y también los Masters Internacionales, como por ejemplo los Rock Master, diferentes eventos de Red Bull, es decir, todo lo que quieren tener una atmósfera de emociones, con Andrea siempre vamos e intentamos hacerlo mejor, a veces sale bien, a veces sale mejor, porque la emoción siempre es esta.

¿Cómo ves el crecimiento de la escalada en Europa y el papel que pueden jugar eventos como GRAVITEO?

El papel es súper importante porque la escalada en los últimos 10 años, yo escalo desde hace mucho más, se ha multiplicado por lo menos por 10 veces, es decir que por ejemplo tomo Italia como referencia de donde vengo, el número de personas que practican escalada se ha multiplicado 10 veces. Antes era un deporte que era considerado extremo o que podía dar miedo y ahora es un deporte para todos, además con el crecimiento de los rocódromos, una cultura diferente, más deportista, en una visión de deporte puro y simple, ha crecido mucho y para los eventos cambia mucho porque hay muchísima más gente que viene a los eventos, antes era solo el aficionado que venía para ver el campeón que conocía ya y ahora la gente está apasionada, conoce el deporte y viene para descubrir, no para ver algo que conoce ya.

Geila Macià, en la final de boulder / Gorka Urresola Elvira

Con la evolución de la escalada ¿cómo ha cambiado tu forma de transmitir este deporte al público?

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Ha cambiado mucho, muchísimo porque ha cambiado muchísimo la forma de equipar por parte de los equipadores. Antes la escalada era un deporte mucho más estático, ahora podemos ver en todas las competiciones internacionales que la escalada es un deporte muy dinámico, entonces todos estos movimientos dinámicos que son necesarios para testear a los atletas a nivel físico, técnico, de coordinación, crean emoción en la gente y los eventos ahora mismo son mucho más espectaculares, ¿por qué? porque ha subido mucho más la capacidad gestual de los atletas, esto se ve muchísimo en los eventos y ahora los eventos son fiestas que crean emociones increíbles.