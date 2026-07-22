Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso nivel rojo calorCierres Alicante meteorologíaMunicipios alerta máximaCaso ZapateroMulta pasajera ebriaRosalía la líaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Mundial 2026

Vandalizan el mural dedicado a Ferran Torres en Barcelona

El mural del artista 'TvBoy', que homenajeaba al autor del gol que le dio a España su segunda estrella, apareció cubierto con pintura blanca

El mural dedicado a Ferran Torres en Barcelona.

El mural dedicado a Ferran Torres en Barcelona.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Barcelona

Un mural pintado por el artista urbano 'TvBoy', dedicado a Ferran Torres, héroe de la final del pasado Mundial con su tanto ante Argentina que le dio el título a España, ha sido vandalizado esta pasada noche al ser tapado con pintura blanca.

La obra se encontraba en el popular barrio barcelonés de Gràcia. El mural mostraba al jugador del Barça con la camiseta de la selección española y dándole un beso a la Copa del Mundo.

Después de finalizada su elaboración, este martes, numerosos comentarios de usuarios en las diferentes redes sociales se mostraron contrarios al mismo y el mural ha amanecido con inscripciones contra España y a favor del reconocimiento de las selecciones catalanas. El autor del mural, en comentarios realizados en sus redes sociales, ha anunciado que seguirá pintando y que no le daban miedo las amenazas vertidas.

Noticias relacionadas y más

También hace unos días, el mural dedicado a Leo Messi y Lamine Yamal, que había pintado el artista Axe Colours en Barcelona con motivo de la final del Mundial entre España y Argentina, fue vandalizado a las pocas horas de su creación.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La autopsia descarta la muerte violenta de la mujer en Almoradí y la Guardia Civil deja en libertad a su pareja
  2. El recuerdo del Elche a sus dos campeones del mundo
  3. La playa más larga de la provincia de Alicante: casi 7 kilómetros de arena fina para disfrutar del verano
  4. El incendio de un vehículo provoca retenciones de hasta cuatro kilómetros en la A-70 en Alicante
  5. La ola de calor deja un reventón térmico en Elda y Petrer y una fuerte tormenta en Banyeres
  6. Alicante completa el calendario de festivos de 2027: así quedan los días no laborables para Hogueras
  7. El Ayuntamiento de Orihuela prohíbe a todos sus empleados públicos el uso de la IA
  8. Torrevieja pide una orden de alejamiento del paseo Juan Aparicio para un vendedor ilegal detenido por agredir a un policía

La cala del norte de Alicante donde entras al mar por una escalera: parece una piscina natural

La cala del norte de Alicante donde entras al mar por una escalera: parece una piscina natural

Orihuela Costa está que arde: los vecinos convocan una protesta por la falta de accesibilidad a la playa Barranco Rubio y otras deficiencias en limpieza y basuras

Orihuela Costa está que arde: los vecinos convocan una protesta por la falta de accesibilidad a la playa Barranco Rubio y otras deficiencias en limpieza y basuras

La Costa Blanca acapara el 56 % de las iniciativas del Plan Vive de la Comunidad

La Costa Blanca acapara el 56 % de las iniciativas del Plan Vive de la Comunidad

Diana Morant denuncia que los presupuestos del Consell "consagran la discriminación" con la prioridad nacional

L’ombra en parcs infantils d’Alacant anunciada en gener arribarà en novembre

L’ombra en parcs infantils d’Alacant anunciada en gener arribarà en novembre

Videoanálisis de Toni Cabot sobre la declaración judicial del eldense Julio Martínez en la Audiencia Nacional por el caso Zapatero

Alicante cierra los parques, el Castillo de Santa Bárbara y veladores ante el aviso rojo

Alicante cierra los parques, el Castillo de Santa Bárbara y veladores ante el aviso rojo

Investigan por maltrato animal al responsable de una protectora tras hallar seis perros muertos y varios en estado crítico

Investigan por maltrato animal al responsable de una protectora tras hallar seis perros muertos y varios en estado crítico
Tracking Pixel Contents