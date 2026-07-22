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El viaje de Dani Mérida: dos mil kilómetros de Alicante a Umag para reinar en la ATP

El tenista del Club Atlético Montemar consiguió la semana pasada su primer título como profesional en Croacia

Dani Mérida besa el primer título profesional de su carrera

Dani Mérida besa el primer título profesional de su carrera / Información

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David Marín

David Marín

Alicante

Viendo la temporada de Dani Mérida era cuestión de tiempo que llegara su primer título profesional. Pero siempre es mejor conocer esa sensación de la primera vez cuanto antes, para así luego intentar repetir. Y al tenista madrileño, formado en las pistas del Club Atlético Montemar, se le agotaban las opciones más realistas para hacerlo en 2026.

Los torneos del circuito ATP sobre tierra batida concluyen esta semana. Mérida, lastrado por el cansancio acumulado de la anterior, cayó en primera ronda de Estoril, un par de días después de escribir con letra perfecta, por primera vez, su nombre como campeón de un torneo profesional de tenis.

Mérida posa con el trofeo conseguido en Umag

Mérida posa con el trofeo conseguido en Umag / Información

Ocurrió en Umag, costa mediterránea de Croacia, al otro lado del mar donde Mérida forjó un sueño: el de ganarse la vida con el tenis. A dos mil kilómetros de Alicante, la ciudad que le vio crecer, como persona y deportista. Miles de horas sobre el polvo de ladrillo. Infinitos granitos de arena en sus zapatillas. Hasta ganar donde ganan los mejores.

Mérida se apuntó el ATP 250 de Umag, lugar donde antes campeonaron ilustres nombres del tenis español como Carlos Alcaraz (2021), Tommy Robredo (2013), Juan Carlos Ferrero (2010), Fernando Verdasco (2009), Carlos Moyà (cinco veces entre 1996 y 2007), Félix Mantilla (1997) o Alberto Berasategui (1994). Allí, junto al de Dani, también quedan estrellas como Jannik Sinner, Dominic Thiem, Stan Wawrinka, Marcelo Ríos o Thomas Muster.

En esa mesa se puede sentar a partir de ahora Mérida, que a sus 21 años ha dado en 2026 el paso que le faltaba para consolidarse entre los mejores del ranking ATP, sobre todo en tierra batida. Le falta el salto a otras superficies, aunque en la hierba de Wimbledon ya mostró buenas maneras en un duelo de altísima exigencia contra Daniil Medvedev.

Un torneo perfecto

Volviendo a Umag, allí Mérida completó el camino que casi realizó unos meses antes en Rumanía, concretamente en su capital, Bucarest, donde el argentino Mariano Navone le impidió ganar su primer título ATP en abril. Esta vez no perdonó. El tenista de Montemar fue superando rondas ante Ziga Sesko (6-4 y 6-1), Tomás Martín Etcheverry (7-5 y 6-4), Titouan Droguet (6-1 y 6-3), Román Burruchaga (6-4 y 6-2) y Damir Dzumhur (6-2, 5-7 y 6-2), mostrando casi siempre una notoria superioridad ante todos sus rivales.

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Dani Mérida golpea de derechas durante la final en Umag frente al bosnio Damjr Dzumhur. / Plava Laguna Croatia Open Umag

La victoria en Croacia permite a Mérida alcanzar el puesto 59 en la clasificación de la ATP. De aquí a final de año, entre lo que juegue sobre pista dura en Estados Unidos y, en caso de ser necesario, lo que pueda pescar en algunos Challenger de tierra batida, debería escalar alguna posición más. De momento ya puede decir que sabe lo que es ganar entre los mejores. Ahora toca mantenerse.

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