Alicante, Elche y Santa Pola se hermanan en la I Travesía a Nado Uniendo Faros

Alicante, Elche y Santa Pola. Un triángulo mágico en la provincia con el mar como nexo de unión. Una bahía que quedará conectada para siempre, en el aspecto deportivo, desde el próximo mes de septiembre, cuando se celebre la I Travesía a Nado Uniendo Faros, organizada por la Autoridad Portuaria de Alicante, en conmemoración de su 125 aniversario.

El evento ha sido presentado este jueves en las instalaciones de esta organización, junto al mar Mediterráneo, el mismo que recorrerán los aventureros y aventureras el próximo 19 de septiembre, día elegido para la cita, con varias distancias a elegir, desde la reina de 20 kilómetros hasta otras más asumibles, de 10, 5, 2 y 1 kilómetros.

Para dar a conocer los primeros detalles de esta travesía estuvieron presentes en la presentación Luis Rodríguez, presidente de la Autoridad Portuaria; y los concejales de Deportes de las tres localidades anteriormente mencionadas: Manuel Villar (Alicante), José Antonio Román (Elche) y Ángel Piedecausa (Santa Pola). Rodríguez llevó la voz cantante de las explicaciones junto a Jorge Crivillés, nadador alicantino que ha sido escogido como embajador de la prueba y también ha ejercido labores de asesoramiento en el diseño de la misma.

Unión de faros de la provincia

La idea principal de este evento es unir los faros de las localidades más importantes de esta zona de la bahía de la provincia, por lo que la salida tendrá lugar desde el de Santa Pola, conectando con el de Cabo de las Huertas. El fin de fiesta se celebrará en el puerto de Alicante, con música, comida y otras actividades dedicadas tanto a los nadadores como a familiares y amigos.

La I Travesía a Nado Uniendo Faros dará el pistoletazo de salida, según explicó Rodríguez, a los actos del 125 aniversario de la Autoridad Portuaria, que se extenderán hasta febrero de 2027 con ponencias, exposiciones y otras actividades que se irán desvelando más adelante en el tiempo. "Queremos que quede clara la importancia de disponer de un puerto para la provincia", enfatizó el presidente, recordando, en el aspecto deportivo, que la organización predecesora a la actual Autoridad Portuaria fue el punto de partida también de otros importantes clubes de baloncesto o balonmano.

"El objetivo es que esta prueba se consolide en el calendario como otras que ya lo están en esta zona, a nivel nacional e internacional", prosiguió Rodríguez. "Hay que poner en valor la importancia de mantener y conservar estos faros (en la provincia, seis dependen de la Autoridad Portuaria de Alicante) y convertirlos en enclaves sostenibles y accesibles a la ciudadanía", agregó.

Crivillés, el embajador

La principal cara visible de esta prueba será el nadador alicantino Jorge Crivillés, primer español en completar el desafío Ocean's Seven. "El mejor embajador, aunque él no lo vaya a reconocer", dijo Rodríguez al presentarlo y cederle la palabra. "Cuando me llamaron pensé que era un marrón, pero me entusiasmó desde el primer momento, sobre todo por la distancia de 20 kilómetros... Era necesario tener una prueba así en Alicante", dijo Crivillés, que participará en la prueba.

Jorge Crivillés, en plena travesía, nadando por la noche en aguas abiertas. / Fundación Asisa

Una distancia "reina" que contará únicamente, por motivos de seguridad y organización, con 30 nadadores. Crivillés está trabajando para que a la cita acudan representantes notorios tanto de España como del extranjero. Desde el Ayuntamiento de Elche también se va a tantear la opción de que ese día esté en el mar la nadadora internacional Ángela Martínez, si sus compromisos competitivos lo permiten. La travesía será seguida por un dron y, en materia de organización, se contará con "Voluntaris a la mar", una asociación que tiene mucha experiencia en la organización de este tipo de pruebas.

Crivillés, con su pasión habitual, detalló varios aspectos del diseño de la travesía, apuntando a la zona de Arenales y el aeropuerto como la más exigente, por el viento, y deseando que las condiciones climatológicas no estropeen la cita, aunque se tienen previstos recorridos alternativos por si esto sucede. "Tenemos una costa espectacular y con este tipo de pruebas la damos a conocer", aseveró el nadador alicantino.

Unión política

Por último, en el turno de los políticos, cada concejal destacó el hermanamiento que se va a producir entre las tres localidades como uno de los puntos fuertes de la creación de esta travesía. "Nos parece una idea genial, creo que va a ser un gran éxito y que a corto plazo se va a convertir en un referente nacional", señaló Villar.

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"Formamos un triángulo mágico y era necesaria una prueba como esta, para Elche es un incentivo más en este año que somos capital mediterránea del deporte", apuntó Román. "En Santa Pola sabemos el gran trabajo que conlleva la seguridad de una prueba como esta y el sitio de salida no puede ser más bonito", concluyó Piedecausa.