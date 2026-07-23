Baloncesto
Awa Fam consigue su primer doble-doble en la WNBA
La santapolera firma 10 puntos y 10 rebotes en la derrota de sus Seattle Storm contra las Minnesota Lynx
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EFE
La pívot alicantina Awa Fam, de las Seattle Storm, firmó este jueves su primer doble-doble en la WNBA al acumular 10 puntos y 10 rebotes en la derrota de su equipo ante las Minnesota Lynx por 76-86.
Además, la pívot de Santa Pola, que salió como titular, sumó también a su hoja de estadísticas 2 tapones, una asistencia y un robo en casi 31 minutos de juego.
Awa Fam, de 20 años y 193 centímetros de altura, fue elegida por la franquicia de Washington en el puesto número 3 del 'draft' este verano.
Este viernes se conocerá si forma parte de la lista de Miguel Méndez para representar a España en el próximo Mundial 2026 de Berlín, que se disputa del 4 al 13 de septiembre.
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