Awa Fam consigue su primer doble-doble en la WNBA

La pívot alicantina Awa Fam, de las Seattle Storm, firmó este jueves su primer doble-doble en la WNBA al acumular 10 puntos y 10 rebotes en la derrota de su equipo ante las Minnesota Lynx por 76-86.

Además, la pívot de Santa Pola, que salió como titular, sumó también a su hoja de estadísticas 2 tapones, una asistencia y un robo en casi 31 minutos de juego.

Awa Fam, de 20 años y 193 centímetros de altura, fue elegida por la franquicia de Washington en el puesto número 3 del 'draft' este verano.

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