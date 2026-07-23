Benidorm acogerá la Gala del Ciclismo UCI que distinguirá a los mejores de la temporada

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha anunciado hoy que Benidorm acogerá el próximo 9 de diciembre la Gala del Ciclismo UCI, una cita que reunirá a las figuras más destacadas del ciclismo profesional en ruta, masculino y femenino, en una velada que servirá para celebrar los mayores logros de la temporada, los éxitos de los mejores corredores del mundo y su popularidad entre los aficionados.

En la gala tendrá lugar una ceremonia de entrega de premios que distinguirá a los mejores ciclistas (hombres y mujeres), equipos y países en el UCI World Ranking 2026, reconociendo además las actuaciones más memorables de la temporada. Asimismo, se entregarán trofeos a los mejores ciclistas masculino y femenino del año, elegidos por los aficionados. De hecho, los ganadores serán revelados en directo sobre el escenario, tras una votación realizada principalmente a través de las plataformas digitales de la UCI.

Situada en una región que se ha consolidado en los últimos años como un destino de entrenamiento de referencia para ciclistas internacionales, Benidorm ofrecerá el escenario ideal para la Gala del Ciclismo UCI, un evento que a partir de ahora se celebrará anualmente al finalizar la temporada. En la edición de 2026 los corredores, equipos, organizadores y socios se citarán en el Centro Cultural de Benidorm en una ceremonia que será transmitida en directo por televisión (en Europa) y a través del canal de YouTube de la UCI (para todo el mundo), con cobertura en todas las plataformas de la UCI.

El presidente del organismo ciclista, David Leppartient, ha afirmado que “el ciclismo goza del protagonismo que tiene hoy en día gracias, sobre todo, a los ciclistas, a los equipos y a las federaciones”. En ese sentido, ha añadido que “sus logros y su dedicación merecen un reconocimiento oficial y por ello “con esta idea, la Gala del Ciclismo UCI no solo homenajeará a los mejores, sino que celebrará a toda la comunidad del ciclismo profesional en ruta, tanto masculino como femenino”. Sobre la sede de la gala, Leppartient ha subrayado que “gracias a sus profundos vínculos con este deporte, Benidorm es la sede ideal para este nuevo y prestigioso evento”.

Por su parte, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha resaltado que “a lo largo de los años, Benidorm ha forjado una sólida relación con el ciclismo internacional” y ha recordado que “desde hace cuatro años nuestra ciudad ha acogido con orgullo una prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI, y ahora es candidata para albergar los Campeonatos del Mundo UCI de Ciclocross en 2031”. Además, muchos años antes, en 1992, “la ciudad fue sede de los Campeonatos del Mundo de Ciclismo en Ruta de la UCI” por lo que “acoger la Gala del Ciclismo de la UCI supone otro hito importante que refuerza nuestro compromiso con este deporte y consolida aún más a Benidorm como uno de los principales destinos ciclistas del mundo”.

Por último, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recalcado que la Comunitat tiene “todo lo que el ciclismo profesional necesita: nuestra orografía, con puertos de montaña exigentes a pocos kilómetros del litoral, nuestras carreteras, nuestro clima privilegiado durante todo el año y una afición y una tradición ciclista que forman parte de nuestra identidad, y que nos han convertido en un territorio de referencia mundial para este deporte”. En opinión de Pérez Llorca, “no es casualidad que cada invierno los mejores equipos y ciclistas del mundo elijan la Comunitat Valenciana para preparar la temporada; algunos incluso residiendo en nuestros pueblos y ciudades”

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“Nos hemos consolidado como el auténtico epicentro del pelotón internacional en sus campus de pretemporada, y acoger ahora la Gala del Ciclismo UCI es la confirmación de ese liderazgo. Por eso vamos a seguir trabajando para que el deporte en general, y el ciclismo en particular, sea también motor económico y de proyección internacional para todo nuestro territorio” ha finalizado.