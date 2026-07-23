El CD Alcoyano presenta una plataforma digital para reforzar el vínculo con la ciudad

El CD Alcoyano ha presentado este jueves "Somos Alcoyano", un innovador marketplace concebido para reforzar la relación entre el club, el tejido empresarial y la ciudadanía, convirtiendo al Deportivo en un motor de dinamización económica y social para Alcoy. La iniciativa, impulsada con la colaboración del Ayuntamiento de Alcoy, nace con un objetivo que va más allá del ámbito estrictamente deportivo: crear una comunidad en la que comercios, empresas de servicios, aficionados y ciudadanía puedan colaborar y beneficiarse mutuamente mediante un sistema de recompensas por las compras realizadas en los establecimientos adheridos.

Durante la presentación, el máximo accionista del CD Alcoyano, Miguel Ángel Llorens, ha explicado que el proyecto responde a la voluntad de que el club "no sea únicamente el lugar donde nos reunimos los domingos para ver fútbol, sino también una herramienta capaz de dinamizar la ciudad desde el punto de vista social y económico".

Llorens ha destacado que el marketplace ha sido diseñado para que cualquier persona o empresa pueda participar de forma sencilla, independientemente de su tamaño o capacidad. "Hemos querido un club cercano y accesible. Una pequeña panadería puede participar igual que cualquier otra empresa, simplemente ofreciendo una ventaja, un descuento o colaborando con la plataforma", ha señalado. Asimismo, ha remarcado que "Somos Alcoyano" queda abierto a toda la ciudadanía, sin necesidad de ser abonado o aficionado del club. "Hay personas a las que quizá no les guste el fútbol, pero sí quieren colaborar con el comercio local o con el proyecto del Alcoyano. Esta herramienta les permite hacerlo", ha indicado.

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha subrayado el apoyo del Ayuntamiento a esta iniciativa por el impacto positivo que puede generar en la economía local. "Hace un año la ciudad recuperó el Alcoyano como un proyecto que ha vuelto a conectar al club con sus valores y con la ciudad. Este marketplace permite apoyar simultáneamente al club, al comercio y al tejido empresarial. Es una iniciativa en la que todos salimos beneficiados y por eso el Ayuntamiento ha querido colaborar desde el primer momento", ha afirmado.

Francés ha animado tanto a la ciudadanía como al empresariado y al comercio local a adherirse a la plataforma para contribuir a consolidar un proyecto que aspira a generar nuevas sinergias económicas en Alcoy.

Por su parte, el responsable de marketing del CD Alcoyano, Jorge Palomo, ha explicado el funcionamiento de la aplicación, diseñada para ofrecer una experiencia sencilla e intuitiva tanto para los usuarios como para los establecimientos.

Los usuarios pueden registrarse gratuitamente y acumular saldo de dos formas: realizando compras online a través del marketplace o efectuando compras presenciales en los comercios adheridos. En este último caso, basta con fotografiar el tique de compra y subirlo a la aplicación indicando el establecimiento y el importe. Una vez el comercio valida la operación, el usuario recibe automáticamente el saldo correspondiente en su monedero virtual.

Ese saldo puede utilizarse posteriormente como descuento en futuras compras dentro de la propia plataforma o en los establecimientos participantes. En el caso de los comercios y las empresas de servicios, el proceso comienza con una solicitud de adhesión que es validada por la plataforma. Posteriormente se formaliza el acuerdo de colaboración y cada establecimiento puede decidir libremente el porcentaje o ventaja comercial que desea ofrecer a sus clientes.

La aplicación incorpora además un panel específico para los establecimientos, desde el que pueden gestionar los tiques recibidos, validar o rechazar compras y consultar estadísticas sobre la actividad generada.

El proyecto ha iniciado ahora su fase de implantación con diversos comercios que ya han participado en las pruebas piloto y con el objetivo de incorporar progresivamente un mayor número de establecimientos durante los próximos meses. Los responsables del CD Alcoyano confían en que la plataforma alcance su pleno rendimiento antes de que finalice el año.

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Con "Somos Alcoyano", el club y el Ayuntamiento de Alcoy ponen en marcha una iniciativa pionera basada en un modelo de beneficio compartido entre usuarios, comercios y entidad deportiva, con la aspiración de convertir el sentimiento de pertenencia al Deportivo en una herramienta útil para impulsar la economía local y reforzar el vínculo entre el club y la ciudad.