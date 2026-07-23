Cerca de 400 regatistas se dan cita este fin de semana en el "TabarcaVela – Trofeo Diputación de Alicante"

El Real Club de Regatas de Alicante celebrará del 23 al 26 de julio de 2026 la 30ª edición del TabarcaVela-Trofeo Diputación de Alicante, una de las regatas de crucero más relevantes del calendario nacional junto al Trofeo de SM La Reina de Valencia y la Copa del Rey MAPFRE de Mallorca. La competición reunirá durante tres jornadas, del 24 al 26 de julio, a alrededor de 50 embarcaciones y cerca de 400 regatistas procedentes de distintos puntos de España, además de varias tripulaciones internacionales.

El programa deportivo combinará pruebas técnicas de barlovento-sotavento en la bahía de Alicante con recorridos costeros, entre los que volverá a destacar la tradicional Vuelta a la Isla de Tabarca, una de las citas más emblemáticas del evento. La regata está dirigida principalmente a embarcaciones de crucero con certificado ORC, distribuidas en distintas clases según sus características.

El sábado se entregarán los premios correspondientes a la Vuelta a Tabarca, mientras que el domingo tendrá lugar la ceremonia de clausura con la entrega de premios a los tres primeros clasificados de cada categoría en la clasificación general.

Un impulso turístico y económico para Alicante

Además de su relevancia deportiva, el TabarcaVela supone un importante impulso para la ciudad de Alicante por su impacto turístico, económico y promocional. La llegada de armadores, regatistas, técnicos y acompañantes favorece la actividad hotelera, la restauración y el comercio local, al tiempo que refuerza la imagen de Alicante como uno de los principales destinos náuticos del Mediterráneo y un referente para la vela de crucero.

La regata se disputa este fin de semana / INFORMACION

Así lo han puesto hoy de relieve las autoridades y representantes del club durante la presentación oficial celebrada en el Real Club de Regatas de Alicante, en la que han participado Máximo Caturla y Juan Ignacio Quero, vocales de vela del club; Carlos de Juan y Lidia López, concejales del Ayuntamiento de Alicante; Rosalía Carbonell, vicepresidenta del RCRA; y Pedro Reyes, oficial de regata.

“Se trata de un evento de gran importancia para la ciudad, consolidado tras 30 años de trabajo y colaboración institucional, en el que la implicación de todos se traduce en un importante retorno para Alicante”, destacó Carlos de Juan, concejal de Movilidad Urbana, Vivienda y Juventud.

En la misma línea, Lidia López, concejala de Consumo, Comercio y Hostelería, subrayó el valor promocional de la competición: “TabarcaVela sitúa a Alicante en el foco nacional e internacional. Tanto los participantes como sus familias se convierten en embajadores de la ciudad y su entorno, generando un impacto muy positivo tanto en el sector turístico como en el comercio local”.

La competición

Por su parte, Máximo Caturla y Juan Ignacio Quero agradecieron el esfuerzo realizado por el club, su equipo humano y los socios para hacer posible una nueva edición de la regata, así como el respaldo institucional de la Diputación de Alicante, la Generalitat Valenciana, la Concejalía de Deportes y la Concejalía de Turismo. Asimismo, destacaron la colaboración de la Autoridad Portuaria de Alicante, Ford Movilsa y Grupo Tabarca como patrocinadores, junto a Emmanantial, Kontiki, Navico, Gambín, Hotel Calas de Alicante, Dmar y Poniente Restaurante.

Durante la presentación, Pedro Reyes, oficial de regata, explicó los aspectos técnicos de la competición, que combinará recorridos de barlovento-sotavento con la tradicional Vuelta a la Isla de Tabarca, una prueba que une estrategia, navegación y uno de los escenarios más singulares del Mediterráneo.

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La competición comenzará el viernes 24 de julio con la primera jornada de pruebas técnicas en la bahía de Alicante. El sábado 25 se disputará la esperada Vuelta a Tabarca, mientras que el domingo 26 concluirá el campeonato con una nueva jornada de pruebas técnicas y la entrega de trofeos de la clasificación general.