El matemático Santi García Cremades descubre los datos más sorprendentes de España en el Mundial

España conquistó el Mundial de 2026 al derrotar por 1-0 a Argentina en la prórroga, pero detrás del gol de Ferran Torres y de la celebración hay estadísticas que permiten explicar el título desde otro punto de vista. No solo quién marcó o cuánto tuvo el balón, sino qué hizo diferente al equipo de Luis de la Fuente durante todo el campeonato.

El matemático y divulgador científico Santi García Cremades, recién nombrado Doctor Cum Laude por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha reunido algunos de esos datos en “Las gafas de Santi”, una nueva sección estrenada en su cuenta de X con la intención de mostrar “esas estadísticas que no suelen verse a primera vista”.

“Ahora que ya soy doctor y he cerrado una etapa muy importante, tenía muchas ganas de estrenar algo nuevo por aquí”, anuncia García Cremades antes de compartir una colección de gráficos dedicados al triunfo de la selección española.

Ahora que ya soy doctor y he cerrado una etapa muy importante, tenía muchas ganas de estrenar algo nuevo por aquí:



👓 Las gafas de Santi



Una sección para contar esas estadísticas que no suelen verse a primera vista. pic.twitter.com/i7CfFewqeF — Santi Gª Cremades ² (@SantiGarciaCC) July 23, 2026 Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Tweet de Santi Gª Cremades sobre sus nuevas gafas y estadísticas.

El divulgador desarrolla parte de su actividad académica en la UMH, donde figura como profesor asociado del Área de Estadística e investigador del Centro de Investigación Operativa. También dirige y presenta el programa matemático “Raíz de 5”, de Radio Nacional de España.

España gana también desde los banquillos

La primera de las estadísticas amplía el foco más allá del Mundial. García Cremades contabiliza los grandes títulos conquistados por entrenadores españoles durante el siglo XXI en cuatro competiciones: Champions League, Europa League, Mundial y Eurocopa.

El resultado de ese recuento es de 19 títulos entre 2001 y 2026: catorce obtenidos al frente de clubes y cinco con la selección española.

En la Champions aparecen seis victorias. Vicente del Bosque ganó con el Real Madrid en 2002; Pep Guardiola levantó el trofeo con el Barcelona en 2009 y 2011; Luis Enrique lo consiguió con el conjunto azulgrana en 2015 y volvió a proclamarse campeón con el PSG en 2025 y 2026.

El éxito de los entrenadores españoles. / Santi García Cremades

La Europa League aporta otros ocho títulos. Rafa Benítez aparece con el Valencia de 2004 y el Chelsea de 2013; Unai Emery, con el Sevilla de 2014, 2015 y 2016, el Villarreal de 2021 y el Aston Villa de 2026; y Julen Lopetegui, con el Sevilla de 2020. La UEFA recoge al PSG como campeón de la Champions de 2026 y al Aston Villa como vencedor de la última Europa League.

Los cinco campeonatos restantes corresponden a la selección: la Eurocopa de 2008 con Luis Aragonés; el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012 con Vicente del Bosque; y la Eurocopa de 2024 y el Mundial de 2026 con Luis de la Fuente.

El cálculo reúne a ocho técnicos españoles: Luis Aragonés, Vicente del Bosque, Pep Guardiola, Rafa Benítez, Unai Emery, Julen Lopetegui, Luis Enrique y Luis de la Fuente.

Dentro del ámbito elegido por el matemático, España aparece claramente por delante de Italia, con nueve títulos; Portugal y Alemania, con cinco cada una; y Francia, con cuatro. No se trata de una clasificación universal de entrenadores, sino de una comparación construida exclusivamente con esas cuatro grandes competiciones y ese periodo temporal.

Campeona sin tener el equipo con más “estrellas”

Otra de las infografías plantea una pregunta: ¿ganó el mejor equipo o la selección con más figuras individuales?

Para responderla, García Cremades construye un índice basado en la clasificación del Balón de Oro de 2025. El primer clasificado recibe 30 puntos; el segundo, 29; y así sucesivamente hasta conceder un punto al jugador situado en el puesto número 30.

Después suma la puntuación de los futbolistas de cada una de las cuatro selecciones semifinalistas. Francia alcanza 68 puntos con tres jugadores; Argentina, 51 con dos; Portugal, 43 también con dos; y España se queda en 34 puntos, gracias a Rodri y Lamine Yamal.

España tiene un equipo por encima de estrellas individuales. / Santi García Cremades

La conclusión no es que España careciera de estrellas, sino que ganó pese a tener el índice individual más bajo entre los semifinalistas. La lectura que propone el matemático es clara: la acumulación de nombres destacados no garantizó el campeonato y la selección española funcionó mejor como bloque.

Este índice no es una métrica oficial de la FIFA ni del Balón de Oro, sino una herramienta diseñada por García Cremades para comparar el reconocimiento individual previo de las plantillas que llegaron a la última semana del torneo.

Cinco aportaciones decisivas desde el banquillo

El papel de los suplentes constituye otro de los elementos destacados. Según el recuento difundido en “Las gafas de Santi”, los futbolistas que comenzaron los partidos desde el banquillo aportaron tres goles y dos asistencias en el camino hacia el título.

Contra Portugal, Ferran Torres dio una asistencia y Mikel Merino marcó. Ante Bélgica, Merino volvió a entrar desde el banquillo y consiguió otro gol. En la final contra Argentina, Nico Williams asistió a Ferran Torres, que firmó en el minuto 106 el único tanto del partido.

En la semifinal contra Francia no hubo una participación directa de los suplentes en los goles. En total, el equipo reunió cinco contribuciones decisivas desde el banquillo.

El banquillo también decide los Mundiales. / Santi García Cremades

Ferran Torres comenzó la final como suplente y marcó en la prórroga el gol que dio a España su segundo Mundial. La FIFA lo sitúa como el segundo suplente de la historia que consigue el tanto ganador en una final mundialista, después de Mario Götze con Alemania en 2014.

La comparación con Sudáfrica 2010 resulta significativa. En aquel campeonato, la selección española solo registró una contribución directa desde el banquillo: la asistencia de Cesc Fàbregas a Andrés Iniesta en la final.

García Cremades recuerda, no obstante, que el récord de goles marcados por suplentes en una selección campeona continúa siendo de cinco, conseguido por Italia en 2006 y Alemania en 2014. En el caso español de 2026, la cifra de cinco corresponde a goles y asistencias combinados.

Un gol encajado en todo el Mundial

La defensa ofrece una de las cifras más rotundas del campeonato: España únicamente recibió un gol durante todo el torneo.

Un solo gol encajado. / Santi García Cremades

Las gráficas de García Cremades contabilizan ocho partidos, siete porterías a cero, ningún minuto por detrás en el marcador, once remates a puerta recibidos y unos goles esperados en contra —xG— de 2,3.

La FIFA confirma que ese único tanto constituye el mejor registro defensivo logrado por una selección campeona del mundo. Francia en 1998, Italia en 2006 y la propia España en 2010 habían recibido dos goles durante sus respectivos torneos.

Datos, curiosidades y preguntas de actualidad observadas desde una mirada diferente: la de las matemáticas.

Habrá cosas básicas y otras un poco más avanzadas, pero lo verdaderamente interesante no será solo el dato, sino la forma de mirarlo.

Nos vemos por aquí#LasGafasDeSanti pic.twitter.com/k5xEPLGkUS — Santi Gª Cremades ² (@SantiGarciaCC) July 23, 2026 Datos y curiosidades observadas desde una mirada matemática. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

El enfoque del matemático no consiste simplemente en dividir el número de faltas entre los goles encajados. Su interpretación combina dos variables: pocas infracciones y muy pocos tantos recibidos.

España, por tanto, no necesitó defender de manera especialmente agresiva para reducir el peligro. El dato apunta a una selección capaz de controlar los encuentros mediante la posesión, la posición sobre el campo y la reducción de las ocasiones concedidas.

España ganó sin juego sucio. / Santi García Cremades

Dibu Martínez paró más en la final que Unai Simón en todo el torneo

Uno de los titulares más llamativos de la serie compara el trabajo de los dos porteros finalistas. Según los cálculos de García Cremades, Emiliano “Dibu” Martínez realizó once paradas en la final, mientras que Unai Simón tuvo que intervenir diez veces durante todo el Mundial.

La estadística refleja el desarrollo del partido. La FIFA contabiliza doce remates españoles a puerta y un gol. La diferencia deja las once intervenciones atribuidas al guardameta argentino. Argentina, por su parte, solo realizó dos remates en total y ninguno fue a portería durante la final.

Los datos de los porteros. / Santi García Cremades

El dato resume dos realidades opuestas. Dibu Martínez sostuvo a Argentina durante una noche en la que España generó numerosas ocasiones. Unai Simón, en cambio, estuvo protegido durante todo el torneo por un equipo que concedió muy poco.

España terminó la final con veinte remates frente a dos de Argentina, un 60% de posesión controlada y 789 pases completados de 878 intentados. Argentina completó 375 de 476.

Cinco de cada seis pases cerca del área fueron españoles

La última estadística se centra en el territorio donde se jugó la final. García Cremades cuenta 235 pases de España cerca del área argentina, frente a solo 47 del combinado sudamericano en las proximidades de la portería española.

La suma de ambas cifras es de 282 pases. Los 235 españoles representan el 83,3% del total, aproximadamente cinco de cada seis acciones de pase desarrolladas por los dos equipos en las zonas próximas al área contraria.

Los datos del campeón. / Santi García Cremades

Este cálculo refuerza la idea de que España no solo tuvo más posesión, sino que la ejerció en posiciones avanzadas. Los datos oficiales de la final también muestran una diferencia amplia en las entradas por los distintos carriles del último tercio y en las recepciones entre las líneas defensivas argentinas.

La selección dirigida por Luis de la Fuente terminó imponiéndose por la mínima, pero el resultado no refleja completamente la diferencia en producción ofensiva. El gol llegó en la prórroga, aunque España había acumulado previamente más remates, pases, recepciones avanzadas e incursiones en campo contrario.

Mirar el fútbol con otras gafas

“Las gafas de Santi” nace como una propuesta de divulgación estadística aplicada al deporte u otros ámbitos. Algunas cifras proceden directamente de los registros de los partidos; otras, como el índice construido con el Balón de Oro o la selección concreta de títulos de entrenadores, son métricas elaboradas por el propio autor para ofrecer una lectura distinta.

El objetivo no es sustituir el análisis futbolístico por una suma de números, sino utilizar las matemáticas para descubrir aspectos que el marcador deja ocultos.

El 1-0 contra Argentina dice quién ganó la final. Los datos reunidos por García Cremades explican cómo lo hizo España: con una defensa de récord, un banquillo decisivo, un dominio territorial muy superior y un rendimiento colectivo que estuvo por encima del peso individual de sus estrellas.