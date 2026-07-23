La salida de Ferran Torres del Barça se calienta: su renovación es ya muy complicada

En el Barça comienzan a ver la situación de Ferran Torres como muy complicada. La irrupción del PSG y otros clubs por el delantero ha pillado por sorpresa al club blaugrana, que tenía clara la voluntad del futbolista a continuar, pero que ahora ve cada vez más lejos la posibilidad de una renovación. El Barça ha hablado con su entorno y se van a sentar, pero las posturas, a un año de la finalización del contrato, son ahora muy distantes por tiempo y por condiciones económicas y solo un gesto del propio futbolista podría dar un giro de guión. En el Camp Nou empiezan a dar por sentado que Ferran puede irse y se preparan para sacar lo máximo posible en una salida indeseada por la dificultad que entraña el mercado de delanteros.

La dirección deportiva del Barça aplazó la renovación de Ferran Torres hasta conocer la decisión de Lewandowski. Estratégicamente, el club había decidido ya fichar a un delantero centro titular y solo podía continuar el polaco o Ferran en el próximo proyecto. La salida de Lewandowski allanó el camino para la continuidad de Ferran, pero el Barça atrasó las conversaciones de ampliación de contrato hasta finales de mercado. La idea era sentar las bases de un acuerdo a partir del mes de septiembre e intentar esquivar la famosa cláusula de renovación por la que el City percibiría unos 8 millones de euros como bonus a su traspaso.

Tanto Ferran como el Barça tenían máxima predisposición, pero su rendimiento esta temporada y su consagración en el Mundial hizo que varios clubs se acercasen al entorno del jugador para valorar una posible salida. Hay interés de clubs de la Premier League, pero ha sido el PSG el que realmente ha cambiado las cosas. Los parisinos le han presentado una oferta económica y deportiva que es prácticamente inigualable y ha hecho dudar a un Ferran que se encuentra cómodo en el Barça, pero que también le han dolido las dudas del club y que nunca se haya contado con él como alternativa real a ser el '9' titular. Los titulares y los esfuerzos económicos han ido para Julián Álvarez y él siempre ha quedado en un segundo plano.

Con la propuesta del PSG encima de la mesa, el Barça va a intentar convencer al futbolista, pero la idea tampoco es variar el escenario: el Barça solo lo renovaría congelando el salario y manteniendo su rol en la plantilla, por lo que las condiciones van a ser inferiores. Si Ferran desea seguir como blaugrana deberá hacer un esfuerzo en todos los sentidos y el PSG está jugando sus bazas para seducirlo de forma definitiva.

La pelota está ahora en manos de Ferran. El jugador luchó mucho para estar en el Barça y ha rendido siempre a un buen nivel pese a no ser titular. Es un jugador muy importante dentro del vestuario y con gran relación entre los internacionales españoles. Hansi Flick valora mucho estos lazos y prioriza mantener los equilibrios dentro del grupo, por lo que quiere que siga. Pero en el PSG han apretado mucho y la presencia de Luis Enrique, entrenador clave en su carrera, es un aliciente difícil de igualar. Ferran debe comunicar lo que desea hacer en los próximos días y, hasta el momento, ha mantenido un silencio que en el Barça auguran como un mal presagio.

El PSG, por el momento, no ha hablado con el Barça a la espera de que el futbolista les de el OK definitivo a su oferta. Si lo hace, en el Barça tienen claro que no habrá más remedio que luchar por un buen acuerdo y la cifra mágica de la que no desean bajar son los 50 millones de euros de su tasación actual. En París no piensan así ya que al delantero le queda solo un año de contrato y la fuerza negociadora está de su parte. Lo que queda claro es que si Ferran da el paso, habrá acuerdo más pronto que tarde.

En el Barça esperan una resolución rápida de este tema porque va a tener implicaciones serias en la planificación de la temporada. El equipo podría quedarse sin sus dos delanteros natos y tendría que acudir al mercado, seguramente, a buscar dos piezas. Muy difícil porque la posición es la más buscada y valorada y porque en el mercado van a saber de la necesidad del club blaugrana. Una situación que nadie imaginaba, pero que se ha acabado dando.

Fuente: Sport