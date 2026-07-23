De la 15ª de Simeone a la final en el Metropolitano: los cinco retos que marcarán la temporada del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid afronta el inicio de una temporada 2026/27 marcada por cinco retos que están a la orden del día en el club. Se buscará revertir una temporada irregular que desembocó en la pérdida de una final de Copa del Rey traumática y una eliminación dolorosa en Champions. A un mes del debut liguero, en las oficinas ya está diseñada la hoja de ruta a seguir. Cinco retos a través de los cuales el conjunto rojiblanco tratará de dar sentido a una temporada que se antoja trascendental en cualquiera de las áreas del club.

Encontrar al sucesor de Griezmann

El primero de los frentes abiertos en el Atlético pasa por encontrar el sustituto de Antoine Griezmann. El francés se despidió allá por el mes de mayo del Metropolitano como máximo goleador histórico del club. Ahora, el conjunto rojiblanco afronta este verano una de esas decisiones que marcan el futuro a medio y largo plazo. Tras el adiós de Antoine, ansían poder contar con un sustituto a la altura de uno de los mejores jugadores de su historia. Además, el francés venía de realizar una de sus mejores temporadas en los últimos años, siendo una referencia a todos los niveles para sus compañeros y aficionados.

En las quinielas para sustituir al ‘7’ se encuentra el nombre de Kang-in Lee como mejor posicionado. El fichaje del surcoreano podría oficializarse este mismo jueves. Se estima que Atlético y PSG habrían cerrado el traspaso en torno a 35 millones de euros más cinco en variables. De esta forma, se convertiría en jugador rojiblanco hasta 2031. El futbolista todavía del PSG podría haber recalado ya en el Atlético, pero las negociaciones se han alargado más de lo esperado. Kang-in podría incorporarse esta misma semana a las órdenes de Simeone, debido a que ya ha cumplido con sus tres semanas de vacaciones pertinentes tras su paso por el Mundial. Salvo sorpresa, este será el primero de los retos cumplidos por el Atlético.

Mateu Alemany, a escena

La búsqueda del sucesor de Antoine Griezmann queda, entre otros, en las manos de Mateu Alemany. Será esta, sin duda, su gran asignatura durante las próximas semanas. El flamante director deportivo incorporado al Atlético a comienzos de año afronta su verdadero primer gran mercado, teniendo en cuenta que el margen de maniobra en el período invernal es realmente reducido. Pese a ello, el balear consiguió incorporar a uno de los fijos para Simeone en el tramo final de la temporada: Ademola Lookman.

Simeone conversa con sus jugadores en el entrenamiento de este lunes. EFE/ Javier Lizon. (Atlético Madrid) / Javier Lizón / EFE

La dirección deportiva encabezada por Alemany ya ha movido ficha durante el Mundial. La contratación del campeón del mundo Alejandro Grimaldo por 15 millones de euros ha sido la primera de las incorporaciones al equipo. También se ha sumado Morten Hjulmand, procedente del Sporting de Portugal, a cambio de 40 millones de euros más cinco en variables.

Al balear le sustenta una trayectoria de éxitos allá por donde ha pisado. Aterrizó en Valencia para construir un equipo que sería campeón de Copa del Rey de la mano de Marcelino. También en Barcelona fue uno de los artífices para rescatar al conjunto azulgrana de la grave crisis económica en la que se encontraba. Ahora, toma las riendas en un mercado estival en el que el Atlético necesita de su mejor versión en las oficinas para construir una plantilla capaz de pelear por todos los títulos. Asuntos como el ‘caso Julián’ y/o refuerzos en la zaga y centro del campo se antojan prioritarios para Alemany en las próximas semanas.

La 15ª de Simeone

El próximo 19 de agosto, aún con el mercado de fichajes abierto, arrancará oficialmente la temporada para el conjunto rojiblanco. Será la 15ª temporada completa par Simeone, tras su llegada al club a mediados de la 2011/12. El técnico argentino continúa como una de las certezas en clave rojiblanca. Solo cuatro entrenadores en la historia de LaLiga han dirigido más temporadas consecutivas (en diferentes clubes) que él: Ferdinand Daucík (18), Javier Irureta y José Luis Mendilibar (17) y Miguel Muñoz (16). Un incansable de los banquillos que ha sido capaz de arrebatar dos Ligas a Barça y Real Madrid en los últimos años. El argentino siente la obligación de reinventarse de nuevo tras superar una temporada extremadamente complicada tras la derrota en la final de la Copa del Rey y la eliminación ante el Arsenal en la Champions. Sus detractores no cesan, pero desde el seno del club mantienen intacta la confianza en un hombre que ha cambiado la historia reciente del Atlético de Madrid.

Objetivo: Metropolitano

En esta travesía, Simeone ha perseguido de forma inconmensurable su gran obsesión: la Champions League. Curiosamente, la UEFA eligió al Metropolitano como sede para disputar la final de la próxima temporada. En cualquier circunstancia, el conjunto rojiblanco deposita buena parte de sus opciones a lo largo de la temporada en esta competición. Ya lo vivimos la temporada pasada, cuando centro todos sus esfuerzos en seguir avanzando rondas en Europa. De cara a esta próxima temporada, el Atlético redoblará sus esfuerzos con tal de conseguir el ansiado premio de levantar la Copa de Europa en su propio estadio. Para el Atlético, la designación del Metropolitano como sede supone además una oportunidad de volver a colocar al estadio en el centro del fútbol europeo. El conjunto rojiblanco tendrá marcado en rojo el 5 de junio de 2027, aunque para entonces deberá haber superado el largo camino de la competición y alcanzar una final que, esta vez, jugará como local a efectos de escenario. La posibilidad de levantar la primera Champions de su historia en su propia casa convierte la temporada en una de las más especiales que se recuerdan en el entorno del club.

Apollo toma las riendas

De forma simultánea a todo lo mencionado anteriormente, esta temporada coincidirá con la primera de forma completa bajo los mandos del fondo de inversión Apollo. La entrada de los estadounidenses en el accionariado del club ha cambiado para siempre la estructura rojiblanca. Pese a que aún se encuentran en un período transicional, el paso del curso permitirá comprobar el impacto real del mismo. La capacidad de inversión, la estrategia de crecimiento y la expansión internacional serán algunos de los aspectos que estarán bajo el foco, mientras la entidad busca mantener el equilibrio entre la dimensión deportiva y los objetivos económicos y empresariales que le han ubicado entre los mejores clubes de Europa en las últimas campañas.

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Aunque no está previsto que el nuevo inversor tire la casa por la ventana, buena parte de sus esfuerzos se centrarán en dar salida al megaproyecto enmarcado bajo el nombre de ‘Ciudad del Deporte’. Este complejo en los aledaños del Metropolitano se concibe en el seno del club como un activo capaz de generar ingresos suficientes y competir de tú a tú con los clubes más grandes de Europa a nivel económico. De esta forma, en el plano deportivo se mantendrá una línea similar a la plasmada en temporadas anteriores y será a través de la ‘Ciudad del Deporte’ donde el fondo de inversión se muestre ante los atléticos.

Fuente: El Periódico de España