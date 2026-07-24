De la WNBA al Mundial: Awa Fam, entre las 21 seleccionadas para representar a España

El seleccionador nacional del equipo femenino de baloncesto, Miguel Méndez, ha dado a conocer este viernes la primera lista de convocadas para el Mundial que se disputa el próximo mes de septiembre, en el que está incluida, como una de las referencias del combinado nacional, la alicantina Awa Fam.

La pívot, que se encuentra disputando la WNBA en su primer año en la Seattle Storm, tras haber sido elegida en el pasado Draft en el puesto número 3, será una de las líderes de España y no faltará a la cita que tendrá lugar entre los días 4 y 13 de septiembre en Berlín (Alemania), a la que la selección acude como vigente subcampeona de Europa.

En el listado de 21 jugadoras (el final será de 12, quedan nueve descartes), junto a Fam, están incluidas Txell Alarcón, María Araújo, Aina Ayuso, Elena Buenavida, Raquel Carrera, Maite Cazorla, María Conde, Irati Etxarri, Alicia Flórez, Marta García, Paula Ginzo, Carolina Guerrero, Megan Gustafson, Nerea Hermosa, Iyana Martín, Mariona Ortiz, Lola Pendande, Helena Pueyo, Alba Torrens y Andrea Vilaró.

Fam acudirá a la convocatoria de la selección nacional tras culminar un notable primer año, a nivel individual, en la WNBA. Recientemente, ha firmado su primer doble-doble con las Storm y, de momento, promedia 11,1 puntos y 6 rebotes como rookie. La que no ha entrado en la lista es la base alicantina Ángela Mataix, que el verano pasado fue uno de los últimos descartes para el Europeo.

El Mundial de España

En el Mundial, España está encuadrada para la fase preliminar en el Grupo A, junto a la anfitriona Alemania, Japón y Mali. La primera de grupo pasa directamente a cuartos, mientras que la segunda y la tercera lo hacen a una ronda previa de octavos. Con Estados Unidos en el horizonte, en caso de ser primeras, las españolas se enfrentarían a las americanas en unas hipotéticas semifinales, si fueran terceras lo harían en cuartos y si se clasificaran como segundas evitarían a la gran favorita hasta la final.

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Awa Fam, jugadora de Seattle Storm / X

La selección española dirigida por Méndez y con la santapolera Fam como uno de sus referentes acude a esta cita con un equipo joven y en progresión, que tratará de estar a la altura de los tres que anteriormente lograron medalla en este evento: plata en 2014 y bronces en 2010 y 2018.