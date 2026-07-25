Charo Esquiva, a semifinales en el torneo alemán de Horb

Charo Esquiva tiene la oportunidad de jugar su primera final fuera del circuito júnior, la primera en la que se mide abiertamente con jugadoras del circuito mundial femenino (WTA), profesionales en su gran mayoría. Será este sábado, no antes de las 15 horas, en la ciudad alemana de Horb, donde la alicantina se enfrenta en semifinales a la sueca Lea Nilsson, actual número 482 del mundo.

La representante del Club de Tenis Torrevieja ha firmado una semana brillante en la tierra batida de este torneo de la Federación Internacional de Tenis (ITF) que reparte 50 puntos a la ganadora para sumar a la carrera de campeonas. Para llegar hasta la penúltima ronda, la de Bigastro derrotó en primera ronda a la cabeza de serie número uno del torneo, la francesa Selena Janicijevic (vigente número 238 del ranking WTA) por un contundente 6-4 y 6-2.

La bigastrense Charo Esquiva, durante un partido con la selección española de tenis. / Manuel Queimadelos

En segunda ronda, la tenista patrocinada por la inmobiliaria alicantina TM Grupo, se deshizo de su compañera en la selección española Neus Torner, a la que eliminó tras ganarla en pista con un claro 6-1 y 6-4. En cuartos de final, apeó del cuadro a la jugadora local Josy Daems, 515 del mundo, por 6-1 y 6-3 en una hora y 17 minutos.

Esquiva, que actualmente ocupa el puesto 943 dentro de la WTA, tiene ante sí la posibilidad de redondear una gran actuación en Alemania. Si es capaz de doblegar en semifinales a Nilsson, ambas tienen 18 años, lucharía por su primer título absoluto internacional en la ITF frente a la ganadora del duelo entre la búlgara Denislava Glushkova (22 años) y la coreana del sur Dayeon Back (24 años), actual 256 del mundo y cabeza de serie número 2 en Horb, donde la triunfadora, además del premio económico, sumará 50 puntos a su casillero de la temporada fuera del circuito júnior en su primera temporada siendo top 1.000 del circuito mundial absoluto.

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