"Ebury" se impone en la prueba reina de la TabarcaVela 2026

El 30ª edición de la TabarcaVela – Trofeo Diputación de Alicante ha vivido este sábado una de sus jornadas más esperadas con la disputa de la tradicional Vuelta a la Isla de Tabarca, una de las citas más emblemáticas del calendario nacional de vela de crucero. La evolución del viento, que pasó de una intensidad inicial de 7-8 nudos hasta alcanzar los 18 durante la segunda parte del recorrido, permitió disfrutar de una manga muy táctica y exigente que propició un gran espectáculo tanto para las tripulaciones como para el público que siguió el desarrollo desde distintos puntos del litoral alicantino.

La salida se dio con un viento de componente oeste (290º) de entre siete y ocho nudos que, a medida que avanzaba la jornada, fue rolando al sur e incrementando progresivamente su intensidad hasta alcanzar los 18 nudos, obligando a las tripulaciones a adaptarse a unas condiciones cambiantes durante gran parte del recorrido.

La flota de ORC 1, ORC 2 y ORC 3 navegó inicialmente hacia Cabo de las Huertas para completar un recorrido intermedio de 15,44 millas antes de poner rumbo a la Isla de Tabarca y finalizar un trazado total de 28,03 millas. Por su parte, la clase ORC 4 realizó un recorrido directo hasta la isla, completando 25,31 millas, mientras que las clases Promoción A y Promoción B, incorporadas este sábado a la competición, disputaron un recorrido de 21,77 millas.

El "Ebury" navega en cabeza durante la Vuelta a la Isla de Tabarca 2026. / RCRA

En cuanto a los vencedores de la tradicional Vuelta a la Isla de Tabarca, en ORC 1-2 se impuso "Ebury Sailing Team" (de Marina Salinas San Pedro); en ORC 3, el triunfo fue para "Fala Pouco", de José Ballester y Andrés Manresa (Real Club Náutico Torrevieja); en ORC 4, el vencedor fue "MK III", de Rafael Morán (Club Náutico Santa Pola); en Promoción A se adjudicó la victoria "Maquiavelo", de Javier Romero Requena (Real Club de Regatas de Alicante); mientras que en Promoción B el primer puesto correspondió a "North Facce", de Miguel Vinches (Real Club de Regatas de Alicante).

Pese al triunfo parcial del "Ebury Sailing Team" en la Vuelta a Tabarca dentro de la categoría ORC 1-2, el "Pez de Abril", de José María Meseguer (Club Náutico Villa de San Pedro), mantiene el liderato de la clasificación general provisional tras las tres pruebas disputadas hasta el momento, confirmando la regularidad mostrada desde el inicio del campeonato. La igualdad entre las principales embarcaciones deja abierta la resolución del título, que se decidirá este domingo en la jornada final con las últimas pruebas técnicas previstas en la bahía de Alicante.

Cena de Armadores en el castillo

La actividad deportiva tuvo continuidad en la noche del viernes con la tradicional Cena de Armadores, celebrada en el emblemático Castillo de Santa Bárbara, uno de los actos sociales más representativos del TabarcaVela. El encuentro reunió a armadores, regatistas, patrocinadores, colaboradores, representantes institucionales y miembros de la organización en un entorno privilegiado con vistas a la bahía de Alicante.

La flota se despliega por la bahía de Alicante durante la prueba reina de la TbarcaVela 2026. / RCRA

El acto sirvió como punto de encuentro entre todos los participantes de la regata en una edición muy especial, la del trigésimo aniversario del TabarcaVela, reforzando el carácter social y de convivencia que distingue a esta competición. La velada transcurrió en un ambiente distendido y permitió seguir estrechando los vínculos entre los diferentes clubes, equipos e instituciones que hacen posible una de las grandes citas de la vela de crucero en España.

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El campeonato concluirá este domingo con una nueva jornada de pruebas técnicas en aguas de la bahía de Alicante, tras la que se conocerán los vencedores de las diferentes categorías y se celebrará la entrega de trofeos que pondrá el broche final a la 30ª edición del TabarcaVela – Trofeo Diputación de Alicante.