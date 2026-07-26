Dani Mérida: "Montemar es como mi segunda casa"

Con trabajo y sacrificio los resultados llegan por sí solos y Dani Mérida, a sus 21 años, ha conseguido levantar su primer trofeo ATP. Lo hizo en Umag tras superar al bosnio Damjr Dzumhur en tres sets, pese a ello, el tenista del Club Atlético Montemar quiere más y espera seguir creciendo tanto en el tenis como en lo personal. Su próximo gran objetivo es poder terminar el año entre los 50 mejores y sueña, por qué no, con poder hacer un gran papel en algún Grand Slam.

¿Ha tenido tiempo para asimilar que ya es campeón ATP?

Estoy muy contento por mi primer título. Todavía estoy en proceso de asimilarlo todo porque ha sido un torneo muy rápido y no he tenido apenas tiempo, pero estoy muy feliz, la verdad.

¿En qué y en quién pensó al terminar el partido?

Pensé en todo el trabajo que hay detrás con mi equipo, mi familia, mi novia que también estuvo allí… Me vinieron a la cabeza todas las horas que tuvimos que trabajar para poder conseguir ese primer título, que es el gran objetivo de todo jugador profesional.

Dani Mérida espera un resto durante el partido de primera ronda de Wimbledon, este lunes. / INFORMACIÓN

¿Qué significó levantar el título?

Para mí es algo increíble. Es un verdadero sueño poder conseguir mi primer título ATP. Ya hice una final hace un par de meses y me veía jugando a buen nivel, era consciente de que trabajando iba a llegar pronto o tarde el primer título.

¿Ha cambiado algo en su cabeza desde el domingo?

No. Yo estoy motivado para seguir trabajando y luchando en los grandes torneos. Solo me centro en seguir ganando títulos.

¿Qué tiene Montemar que ha sido y es tan importante en su carrera?

Al final llevo aquí diez años. Es como mi segunda casa y he pasado aquí miles de horas entrenando. Cuando no estoy en casa y me quedo en Alicante siempre estoy en el club pasando horas y entrenando en la pista. Es mi segunda casa.

"Para mí es un sueño ver que los chavales de la academia y la gente venga a hablar conmigo y me reconozca" Dani Mérida

¿Y qué significa Alicante para usted?

Yo soy de Madrid, pero me vine aquí muy joven. Todos mis amigos son de aquí, mi familia está instalada aquí… Estoy encantado de estar en Alicante, siempre que vuelvo y puedo pasar alguna semana aquí es muy positivo.

Recientemente comentó en una entrevista que durante dos años tuvo que viajar solo y buscar siempre las opciones más baratas. ¿Qué momentos recuerda como los más difíciles?

Viajaba solo porque estaba jugando Challengers y Futures y ahí no se ganan premios económicos tan grandes como para poder permitirte viajar con un entrenador más tranquilo. Ahora he tenido la suerte de crecer y de poder buscar un gran equipo. Estoy muy contento, es cierto que ha habido momentos duros, pero el tenis siempre me ha gustado y me ha ilusionado, entonces todo compensa.

Dani Mérida, en pleno partido / EUROPA PRESS

¿Qué le mantenía motivado?

Los objetivos, siempre. Crecer como tenista y como persona. Siempre lo he ido haciendo paso a paso y eso es lo que siempre me ha motivado.

¿En qué aspectos diría que ha mejorado más en los últimos meses?

Creo que ha sido una mejoría en general. La parte física la he mejorado mucho, al igual que el tema mental. Tenísticamente hemos trabajado mucho en cosas que había que mejorar del año pasado, diría que ha sido un cúmulo de todo.

Ahora todo el mundo habla de Dani Mérida y lo empieza a conocer. ¿Cómo se gestiona este cambio?

Es lo normal, estamos haciendo las cosas bien y ganando títulos. Para mí es un sueño ver que los chavales de la academia y la gente venga a hablar conmigo y me reconozca. Me hace ilusión porque hago todo esto para motivar a los chavales a que puedan crecer y conseguir sus objetivos.

Mensaje a los más pequeños

¿Qué mensaje le mandaría a los niños que entrenan cada día en Montemar?

Es uno de mis principales objetivos. Cuando estoy en Montemar o cuando compito intento inspirar a las generaciones más jóvenes de aquí. Les digo que sigan trabajando y que luchen por sus metas. Las cosas llegan cuando tienen que llegar y se consiguen con trabajo.

Ganar partidos y conseguir títulos hace que salgan comparaciones con otros tenistas. ¿Le incomodan?

Nunca les he hecho mucho caso. En España tenemos la suerte de que hay jugadores increíbles, tanto jóvenes como mayores. Intento no hacerle caso porque cada uno lleva su camino y su ritmo. Cada tenista es diferente.

Dani Mérida pega un revés, durante un entrenamiento en Montemar. / Áxel Álvarez

¿Qué objetivos se marca para lo que queda de temporada?

El objetivo más cercano es intentar entrar en el Top 50 y poder acabar el año entre los 50 mejores del circuito. También quiero hacerlo bien en los torneos ATP que quedan.

¿Con qué sueña Dani Mérida?

Sigo soñando con lo mismo, subir lo máximo en el ranking y ver hasta dónde puedo llegar trabajando. Hacerlo bien en algún Grand Slam sería un sueño.

Echando la vista al futuro, ¿dónde le gustaría estar dentro de cinco años?

Quiero seguir mejorando, sobre todo personalmente. Objetivos de torneos y de títulos no me gusta ponerme, al final lo que yo quiero es seguir creciendo y poder echar la vista atrás y ver en qué he mejorado.