"Pez de Abril", campeón intratable de la TabarcaVela 2026

La trigésima edición de la TabarcaVela–Trofeo Diputación de Alicante ha bajado este domingo el telón después de vivir tres intensos días de competición en aguas de la bahía de Alicante, tres jornadas que han coronado a "Pez de Abril", de José María Meseguer (Club Náutico Villa de San Pedro), como vencedor absoluto de la clasificación general en la categoría ORC 1-2.

La jornada final comenzó con una primera salida para las clases ORC bajo un viento de 150º que tuvo que ser anulada debido a un importante role hasta los 110º. Posteriormente, el Comité de Regatas dio una nueva salida con un viento de 105º y una intensidad de 12 nudos, que fue aumentando progresivamente durante la prueba. La última manga del campeonato se disputó con un viento de componente este (090º) y una intensidad de entre 15 y 18 nudos, completando así el programa deportivo previsto.

Tras las cuatro pruebas disputadas durante el campeonato, "Pez de Abril", de José María Meseguer, se proclamó campeón en ORC 1-2, seguido por "EBURY Sailing Team", de Julio Bernabéu, y "Tanit VI Medilevel", de María José Vila Valero, patroneado por Nacho Campos.

En ORC 3, el triunfo final correspondió a "Fala Pouco", de José Ballester y Andrés Manresa, por delante de "Team Tac", de Gustavo Gastaldi, patroneado por Maurizio Constazo, mientras que "Nemox", de Antonio Romero y José María Guerrero Macías, completó el podio.

Un momento de la regata dominical en aguas de Alicante con la capital al fondo. / RCRA

Por su parte, en ORC 4, el vencedor fue "Xufin", de Jorge San Simón, patroneado por Héctor Domínguez, seguido de "Dax", de Sergio Dura, y de "Tatán", de Alberto Jerez Egido.

Las clases Promoción A y Promoción B disputaron un recorrido costero de 8,15 millas con un viento de salida de 165º que roló hasta los 150º durante la prueba, manteniendo una intensidad de entre 10 y 12 nudos.

En Promoción A, la victoria fue para "Maquiavelo", patroneado por Javier Romero Requena (Real Club de Regatas de Alicante), seguido de "Leia", de Javier Abad Bernabeu (Club Náutico Santa Pola). En Promoción B, el triunfo correspondió a "North Face", de Miguel Vinches (Real Club de Regatas de Alicante), por delante de "Maire I", de Pedro Antón Brotons (Real Club de Regatas de Alicante), y "Fátima", de Alejandro Candela Madrid (Real Club de Regatas de Alicante).

La tripulación del "Pez de Abril" festeja la victoria en la TabarcaVela 2026 en la embarcación de José María Messeguer. / RCRA

Fiesta del regatista en el Race Village

Tras la entrega de trofeos de la Vuelta a la Isla de Tabarca, celebrada el sábado, tuvo lugar en el Race Village del Real Club de Regatas de Alicante la conocida como "Fiesta del regatista", donde tripulantes, armadores, patrocinadores, colaboradores y aficionados disfrutaron de una animada tarde de celebración. La celebración contó con la colaboración de Comercial Tabarca y Poniente Restaurante, que ofrecieron la restauración para los asistentes, mientras que la sesión musical de DJ Jes Set puso la banda sonora a una jornada que se prolongó hasta las diez de la noche en un ambiente festivo. Además, The Ocean Race presentó oficialmente su próxima edición, ofreciendo a participantes y asistentes los primeros detalles de la salida que tendrá lugar desde Alicante en enero de 2027, una cita que volverá a situar a la ciudad como capital mundial de la vela oceánica.

Noticias relacionadas

Javier Romero, presidente del Real Club de Regatas de Alicante, se dirige a los particantes de la TabarcaVela. / RCRA

Con esta edición, el TabarcaVela–Trofeo Diputación de Alicante cierra con éxito su trigésimo aniversario, consolidándose como una de las grandes citas de la vela de crucero en España. Durante cuatro días, cerca de 400 regatistas y alrededor de 50 embarcaciones han convertido Alicante en el epicentro de la náutica nacional, combinando competición deportiva de alto nivel, promoción turística y un destacado programa social que ha llenado de actividad el Real Club de Regatas y su entorno durante todo el fin de semana.