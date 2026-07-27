A Ayuso le sale la jugada al revés

Juan Ayuso es un deportista muy ambicioso. Desde siempre ha querido ser el mejor. Esté en el equipo que esté y corra la carrera que corra. Lo que ocurre es que el ciclismo, luego, te coloca en un lugar que no siempre es el deseado. Y muchas veces ese lugar quita brillo a un trabajo, al nivel que tienes, a tu calidad real. Porque puedes ser séptimo en la general del Tour y que te quede cierta sensación de fracaso. Todo depende de cómo hayas planteado la ronda.

El movimiento realizado por Ayuso a finales de la campaña pasada es público, conocido y mediático. Dejó el mejor equipo del mundo. El que le había acogido bajo su estructura desde que era una promesa. Y en el que estaba bajo la sombra del, posiblemente, mejor ciclista de la historia. Además, a su alrededor pululaban otros candidatos a ser "segundas espadas". Ese equipo era el UAE Emirates. El mejor de la historia es, o va camino de ser, Tadej Pogacar. Y a su alrededor estaban los Almeida, Yates y Del Toro.

Juan Ayuso, durante la contrarreloj del lunes del Tour / EFE

Ayuso, criado en Xàbia aunque con raíces por medio mundo, fue ambicioso. Quería ser el líder. Único, a poder ser, aunque ese rol en el ciclismo de hoy en día se le reserva a Pogacar, Vingegaard... y poco más. Encontró un proyecto serio, estable y a largo plazo en el Lidl-Trek, que carecía de la figura de un gran jefe para la general del Tour, aunque contaba (y cuenta) con una plantilla más que poderosa. Los resultados en Francia de las últimas tres semanas lo demuestran.

Al alicantino se le ha atragantado su primera gran prueba con el Lidl, tras un inicio de 2026 prometedor y un frenazo durante la primavera por culpa de lesiones y enfermedades. Llegaba a Barcelona, su ciudad natal e inicio de este Tour, con la intención de demostrar que era el jefe de filas de su equipo... y pelear por el podio. Y entró en París este domingo sin ser el mejor de su escuadra... y lejos del tercer puesto.

Por si fuera poco, en el Emirates, su exequipo, todo eran sonrisas. Pogacar ha arrasado en el Tour, ganando el quinto de su carrera. Y Del Toro, uno de esos ciclistas cuyo rol podría haber desempeñado Ayuso, ha sido tercero, con el añadido de un triunfo de etapa. Por eso, ser séptimo en la mejor carrera del mundo hay veces que sabe a poco, aunque tenga un gran mérito.

La jugada a Ayuso, aunque tiene contrato hasta 2030 y será más adelante cuando habrá que hacer valoraciones profundas, le ha salido al revés. Porque la sensación es que no le da para alcanzar a los líderes de la generación inmediatamente anterior a la suya (Pogacar, Vingegaard), que los más jóvenes le vienen sobrepasando (Del Toro, Seixas) y que le ha salido un duro competidor para liderar al Lidl-Trek: su compañero Skjelmose ha sido sexto en la general.

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Toca meditar el futuro y tomar decisiones. Toca pensar en si pelear por el podio en el Tour, dada la calidad de Ayuso, es suficiente para renunciar a otras cosas. A una primavera con más victorias. O a una ronda gala en la que podría destacar en otros roles, como el de Carapaz, cazador de etapas y del maillot al mejor escalador. A Valverde, con un palmarés excelso, ya le pasó lo mismo en el Tour durante su carrera. No siempre hay que ser el mejor para brillar en el deporte. La ambición es necesaria. La cabeza, también.