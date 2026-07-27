Eusebio Cáceres logra clasificarse para el Campeonato de Europa... lesionado

Incombustible. Valiente. Eusebio Cáceres es un competidor puro, vehemente, que nunca da nada por perdido. Hace dos semanas, el atleta alicantino no sabía si las molestias en el isquiotibial que sufrió tras una sesión de entrenamiento le permitirían llegar en condiciones de pelear por el título en el Campeonato de España al aire libre, una prueba que ha ganado seis veces a lo largo de toda su carrera. Siguió trabajando y llegó a Málaga sin estar recuperado plenamente, pero convencido de que podía conseguir la marca mínima que le diera el pase al Europeo. El deportista de Onil no se equivocó, y tampoco defraudó a los presentes. Firmó una de las finales más brillantes de los últimos tiempos en su categoría, el salto de longitud.

Eusebio Cáceres, en el salto que le dio el oro en València hace solo unos meses. / RFEA / SPORTMEDIA

No se subió a lo más alto del podio, pero es que en su situación, con un vendaje en el muslo, era técnicamente imposible. Finalmente concluyó segundo, con un salto menos, al quinto renunció. El foso acaparó la mayor parte del interés de la grada. La prueba resultó muy igualada, con cuatro atletas por encima de los 8 metros. Al final, fue Jaime Guerra (con 8,14 metros) quien se impuso gracias a su segundo intento, el que le granjeó su tercer entorchado nacional absoluto.

El catalán firmó una excelente tarjeta, muy regular, y demostró su gran estado de forma. De la plata se adueñó quien ha sido también ocho veces campeón de España bajo techo, que se quedó a tan solo tres centímetros del oro. El bronce correspondió al líder español del año, Lester Lescay (8.05). La amarga cuarta posición, esa que ha masticado muchas veces en el concierto internacional el saltamontes de Onil, fue para Héctor Santos (8 metros), que acabó lesionado y sin poder revalidar su título.

Eusebio Cáceres, que en septiembre cumplirá 35 años, alcanza su séptimo Campeonato de Europa, un hito al alcance de muy pocos atletas en este país. "Allí ya estaré totalmente recuperado y espero poder demostrar que estoy en un gran estado de forma que me permitirá luchar por una gran posición", expuso sin complejos uno de los mejores deportistas alicantinos de todos los tiempos.

Objetivo: saltar más de 8,30 metros

Su concurso en Málaga le envía directamente a Birmingham, donde se celebrará la cita continental más importante del año al aire libre del 10 al 16 de agosto. Allí solo acuden los mejores atletas europeos, y el de Onil sigue estando entre ellos. La microrrotura en el isquiotibial no será un problema ya. Tras dos días de descanso, volverá a ponerse a las órdenes del genial Iván Pedroso, el tercer técnico que ha tenido en su larga vida profesional. Y lo hará con un solo objetivo: "disfrutar del placer de competir al máximo nivel con los mejores y ser uno de ellos", explica mientras regresa a casa desde la capital de la Costa del Sol.

"Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera. Ahora salto mejor que nunca. Más confiado, más seguro. He conseguido corregir errores que me limitaban el salto"

"Estaré unos días trabajando aquí (en su pueblo) y al final de semana me iré a Madrid para estar con la selección y preparar allí la competición junto al resto de la expedición", indica. Cáceres, que ya no tiene nada que demostrarle a nadie, que lo fue todo como sub-23, que después ha sido cuarto en unos Juegos (los de Tokio 2020), en un Mundial, un Europeo, que ganó los Juegos iberoamericanos en La Nucía, que ha triunfado en mítines internacionales, con y sin techo, que sigue siendo una referencia de la longitud infatigable, ha sido capaz de sacudirse lo malo de verse obligado cargar con la presión de tener que ganar siempre a cualquier precio, incluido el personal.

"Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera. Ahora salto mejor que nunca. Más confiado, más seguro. He conseguido corregir errores que me limitaban el salto. Ahora, cuando compito, solo pienso en mí, en lo que siento, en cómo estoy. No miro a los demás, no me obsesiono con el entorno. Disfruto del placer de saltar, de poder seguir haciendo lo que más me gusta en el mundo", confiesa un Cáceres más relajado que de costumbre, más consciente del bonito momento por el que atraviesa siendo un veterano entusiasta.

Eusebio Cáceres en pleno vuelo durante una cita internacional con la selección española. / RFEA

El objetivo de volver con una medalla del Europeo es factible a su juicio. "Habrá que estar por encima del 8,30, estoy convencido, y yo me veo haciéndolo si estoy físicamente al 100% porque estoy saltando ahora mejor que nunca", confiesa el atleta alicantino. "Lo importante es estar allí y ser capaz de disfrutarlo. Si no tengo percances o molestias graves, seguro que tengo opciones de medalla", vuelve a repetir.

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Inglaterra espera a Eusebio Cáceres. Será la séptima vez que concurse, que represente a su país en este tipo de competición, y una cosa sí es segura, volverá a darlo todo para subir un peldaño más en su exitosa carrera y, de paso, volverse a Onil con un metal colgado al cuello. La cita, en apenas dos semanas, en Reino Unido. "Soy capaz", insiste. Y de eso nadie tiene duda.