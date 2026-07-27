Baloncesto | Primera FEB
El HLA Alicante completa su plantilla con MaCio Teague
El escolta estadounidense cierra el proyecto de Pedro Rivero con la vista puesta en el regreso del club de la Liga ACB
Trabajo hecho. La plantilla del HLA Alicante para la temporada 2026-2027, la octava consecutiva en la segunda categoría nacional, está cerrada. Si no se produce ningún contratiempo, Pedro Rivero, en su vuelta al club como entrenador, ya tiene a cargo a los doce jugadores que deberán pelear por devolver a la franquicia a la Liga ACB. El último en sumarse al proyecto ha sido MaCio Teague. El escolta estadounidense aterriza en Alicante con 29 años recién cumplidos para darle puntos al perímetro lucentino en una campaña que se antoja muy competida, con muchos aspirantes a dar el salto a la élite.
El jugador de Cincinnati, con 1,93 metros de altura, destaca, según el informe facilitado por la dirección deportiva, "por su capacidad para generar puntos, su fiabilidad en el lanzamiento de tres y su inteligencia para jugar sin balón". El tirador norteamericano se formó en la Universidad de North Carolina Asheville y también en la Baylor University (de la NCAA División I). Allí se convirtió en una de las figuras fundamentales del equipo que conquistó el campeonato universitario en 2021, que finalizó con él siendo incluido en la lista de los mejores del South Regional All-Tournament Team después de jugar un papel decisivo durante toda la fase final.
A lo largo de su etapa estudiantil, su nombre apareció en varias ocasiones en los mejores quintetos de conferencia, consolidándose, según el comunicado facilitado por el HLA Alicante, "como uno de los exteriores más destacados del baloncesto universitario estadounidense". Cuando cerró su etapa universitaria, inició su carrera profesional entre la NBA G League y el baloncesto europeo. A lo largo de su trayectoria ha defendido las camisetas de Salt Lake City Stars, EWE Baskets Oldenburg, Czarni Słupsk, Bamberg Baskets, Śląsk Wrocław y Reale Mutua Torino, acumulando experiencia en varas de las ligas más competitivas del viejo continente.
Para quienes han materializado su contratación, Teague "es un referente ofensivo que ha demostrado durante toda su carrera una gran capacidad para producir puntos con regularidad". Su combinación de tiro exterior, recursos para jugar el uno contra uno y experiencia en competiciones del máximo nivel le convierten "en un perfil muy completo para el perímetro".
Campeón de la NCAA con Baylor y con experiencia en la NBA G League y en varias de las principales ligas europeas, finalmente recala en el Lucentum, en Primera FEB, convencido de que en esta plaza puede consolidarse como un jugador importante, uno capaz de asumir responsabilidades ofensivas y competir siempre al máximo nivel, que es lo que va a demandar de él su nuevo técnico, que está convencido de que el talento ofensivo de su duodécimo hombre, su experiencia internacional y su capacidad anotadora convierten al estadounidense "en un refuerzo de garantías para el proyecto deportivo del Lucentum Alicante".
DATOS DE MACIO TEAGUE
Perfil
► Nombre: MaCio Teague
► Fecha de nacimiento: 11 de junio de 1997
► Altura: 1,93 m
► Posición: Escolta
► Nacionalidad: Estadounidense
Estadísticas
► Último club: Reale Mutua Torino (Serie A2 2025/26)
► 37 partidos disputados
► 16,2 puntos por partido
► 3,1 rebotes por partido
► 2,3 asistencias por partido
► 39,0 % de acierto en triples
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