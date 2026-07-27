De River Plate al Visma: por qué cada vez más equipos eligen la provincia de Alicante para hacer la pretemporada

Durante unas semanas, la provincia de Alicante se convierte en un peculiar cruce de caminos del deporte internacional. Equipos argentinos, sudafricanos, malasios, saudíes, británicos y neerlandeses coinciden en sus campos de entrenamiento, hoteles y carreteras mientras preparan la siguiente temporada.

Los ejemplos de este año muestran que Alicante se está consolidando como algo más que un destino ocasional: algunos equipos permanecen durante dos semanas, regresan en años consecutivos o trasladan hasta aquí prácticamente toda su estructura deportiva.

Este verano han pasado por la provincia nombres como River Plate, Kaizer Chiefs, Johor Darul Ta’zim, York City, Reading FC, Chorley FC y Stevenage FC. Antes, durante el invierno, también se concentraron en la Marina Baixa conjuntos ciclistas como el Visma-Lease a Bike y el Soudal Quick-Step.

River Plate eligió un resort de Algorfa

Uno de los ejemplos más llamativos de este año ha sido el de River Plate. El conjunto argentino estableció su base entre el 21 de junio y el 5 de julio en La Finca Resort, situado en Algorfa, donde trabajó bajo las órdenes de Eduardo Coudet. El propio club difundió el comienzo de sus entrenamientos en Alicante.

La expedición estaba formada por cerca de 60 personas entre futbolistas, técnicos, personal médico, utilleros y trabajadores de apoyo. El complejo permitió concentrar en un mismo recinto los campos de entrenamiento, alojamiento, gimnasio, spa, salas de tratamiento y espacios para las reuniones tácticas.

La Finca también adaptó sus servicios a las necesidades del equipo, con restauración específica para deportistas, lavandería de ropa de entrenamiento y zonas reservadas para preservar la privacidad de la plantilla. La delegación llegó a ocupar más del 30% de la capacidad del hotel durante su estancia.

El Elche CF tiene previsto utilizar el mismo complejo entre el 3 y el 8 de agosto para realizar una concentración antes del inicio de la competición oficial.

Kaizer Chiefs pasó diez días en Alicante

El Kaizer Chiefs, uno de los clubes más conocidos de Sudáfrica, también eligió Alicante para preparar la temporada 2026-2027. El equipo anunció una estancia de diez días, con sesiones intensivas y tres amistosos frente al Rangers escocés, el Al-Kholood saudí y el Elche.

En su comunicación oficial, la propia entidad destacó el clima mediterráneo y las instalaciones disponibles como dos de los motivos para instalar su campamento en la provincia.

La estancia de un club extranjero no solo supone disponer de un campo. Hay que alojar a jugadores, técnicos, médicos y personal de comunicación, trasladar material, preparar dietas específicas y encontrar rivales con los que disputar encuentros de nivel.

Alicante ofrece actualmente una red capaz de cubrir gran parte de esas necesidades sin obligar a los equipos a cambiar continuamente de base.

Nueve partidos en Alicante para el campeón de Malasia

Todavía más ambicioso ha sido el programa del Johor Darul Ta’zim, campeón habitual de la liga de Malasia. El club programó nueve encuentros en Alicante entre el 16 y el 31 de julio.

Su calendario incluía partidos frente al Rangers, Al-Ettifaq, CD Contestano, Elche, UD Castellonense, Costa City, una selección de la Asociación de Futbolistas Españoles, Qatar SC y Cartagena.

El caso explica otra de las ventajas de la provincia: cuando varios conjuntos se concentran simultáneamente en la misma zona, resulta más sencillo organizar amistosos sin grandes desplazamientos.

El Johor pudo medirse tanto a equipos internacionales que también se encontraban preparando la temporada en España como a clubes españoles de distintas categorías. Uno de esos encuentros, frente al Elche, se disputó en el Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía.

La Nucía, punto de encuentro para clubes extranjeros

El York City inglés realizó en julio un campamento intensivo de cinco días en España. Durante ese periodo entrenó tres jornadas en La Nucía y disputó dos encuentros contra el Al-Ettifaq de Arabia Saudí.

El club británico llegó incluso a organizar una sesión abierta a sus seguidores en el complejo de entrenamiento nuciero.

La Ciudad Deportiva Camilo Cano se ha convertido en uno de los principales motores de esta actividad. A sus instalaciones municipales se suma un centro de fútbol con cuatro campos de césped natural, vestuarios, gimnasio y conexión con el Estadi Olímpic, lo que permite entrenar y disputar partidos en un mismo entorno.

Muy cerca se encuentra además el BCL Podium, un hotel de cuatro estrellas orientado especialmente a deportistas, con 142 habitaciones y capacidad para 284 huéspedes. El establecimiento ofrece servicios de nutrición adaptada y está integrado con las instalaciones deportivas y sanitarias del municipio.

El clima ayuda, pero no lo explica todo

El clima es uno de los factores más evidentes, especialmente durante los meses de invierno. Mientras en el centro y norte de Europa la lluvia, la nieve o las bajas temperaturas pueden impedir los entrenamientos al aire libre, la Costa Blanca ofrece muchas más jornadas utilizables.

Turismo Costa Blanca destaca precisamente la combinación de montañas, playas, carreteras e instalaciones deportivas como una de las principales razones por las que atletas y equipos internacionales realizan aquí sus concentraciones.

En pleno verano, sin embargo, las temperaturas elevadas también pueden convertirse en un inconveniente. Los clubes acostumbran a desplazar las sesiones hacia las primeras horas de la mañana o el final de la tarde, además de recurrir a gimnasios, zonas cubiertas y servicios de recuperación.

Por tanto, el atractivo no depende únicamente del sol. La diferencia está en poder reunir campo, alojamiento, gimnasio, fisioterapia, restauración deportiva, privacidad y transporte en distancias reducidas.

Un aeropuerto conectado con 144 destinos

La conectividad internacional también resulta determinante. El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández mantiene 144 destinos operados por 42 compañías, según la relación publicada por Aena.

Para un club extranjero, disponer de vuelos directos o de conexiones frecuentes reduce costes y simplifica el traslado de una delegación que puede superar ampliamente el medio centenar de personas.

Desde el aeropuerto también es posible acceder por carretera a centros deportivos repartidos por diferentes puntos de la provincia: Algorfa, Alicante, Benidorm, l’Alfàs del Pi, Calp o La Nucía.

Esta distribución permite que cada entidad elija un entorno distinto. Un equipo de fútbol puede buscar un complejo cerrado y privado; uno ciclista, una base próxima a puertos de montaña; y una selección numerosa, instalaciones capaces de asumir entrenamientos y alojamiento simultáneamente.

Calp y La Nucía, bases del ciclismo mundial

El fenómeno no se limita al fútbol. En enero, el Visma-Lease a Bike se concentró en La Nucía por segundo año consecutivo, entre los días 11 y 24. La estancia reunió a sus equipos masculino, femenino y de desarrollo, con figuras como Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Pauline Ferrand-Prévot y Marianne Vos.

La presentación internacional de la temporada se realizó también en el municipio alicantino y reunió a un centenar de periodistas de 60 medios procedentes de más de 20 países.

Jonas Vingegaard, durante la concentración del Visma en La Nucia. / VISMA TEAM

El Soudal Quick-Step eligió Calp para sus concentraciones invernales. El equipo confirmó que en enero estaba desarrollando allí su segundo campamento de preparación, aprovechando unas carreteras que permiten combinar recorridos llanos, costa y puertos de montaña en pocos kilómetros.

Para el ciclismo, esa variedad del terreno es tan importante como la temperatura. Los corredores pueden preparar ascensos, rodajes largos, descensos técnicos y contrarrelojes sin alejarse demasiado del hotel.

Hasta 620 judocas de 43 países

La capacidad de Alicante para acoger grandes concentraciones quedó reflejada también en mayo con el campamento de entrenamiento organizado en el entorno de La Nucía y Benidorm tras el European Open de judo.

La actividad reunió a 620 judocas de 43 países y cuatro continentes, entre el 18 y el 23 de mayo.

Nikoloz Sherazadishvili derriba a su rival. / INFORMACIÓN

No se trataba de una pretemporada convencional de un solo club, pero sí demuestra la capacidad logística disponible para recibir durante varios días a cientos de deportistas, entrenadores y miembros de delegaciones internacionales.

Entrenar, recuperarse y encontrar rivales sin cambiar de hotel

La principal ventaja competitiva de Alicante no reside en un único elemento, sino en la suma de todos ellos. El clima permite entrenar al aire libre durante buena parte del año; el aeropuerto facilita la llegada desde numerosos países; las instalaciones ofrecen campos y zonas de recuperación; y la potente planta hotelera puede absorber expediciones numerosas.

A esto se añade la posibilidad de encontrar rivales que también están concentrados en la zona. Este mes de julio, clubes de Europa, África, Asia, Sudamérica y Oriente Próximo han podido organizar partidos entre sí o frente a equipos españoles sin salir de la provincia o de su entorno más cercano.

River Plate en Algorfa, Kaizer Chiefs en Alicante, York City y Johor en La Nucía, Visma en la Marina Baixa o Soudal Quick-Step en Calp son ejemplos de un mismo fenómeno: la Costa Blanca ha dejado de ser únicamente el lugar en el que los deportistas descansan después de entrenar para convertirse en el lugar al que viajan expresamente para entrenar.