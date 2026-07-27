El Tiburón y El Matador: la relación de Ferran Torres con Ilia Topuria que ayuda a explicar su gol en la final del Mundial

Ferran Torres ya forma parte de la historia del fútbol español. El delantero valenciano marcó en el minuto 106 el gol con el que España derrotó por 1-0 a Argentina y conquistó su segundo Mundial, dieciséis años después del triunfo de Sudáfrica. Entró al campo en el minuto 62, sustituyendo a Mikel Oyarzabal, y terminó convertido en el gran protagonista de la final disputada en Nueva Jersey.

Detrás del remate a un servicio de Nico Williams hubo años de entrenamiento, el trabajo colectivo de la selección y una jugada que España había preparado durante el campeonato. Pero también una transformación psicológica que Ferran comenzó a relatar públicamente mucho antes del Mundial y en la que aparece un nombre inesperado: Ilia Topuria.

El futbolista del Barcelona conoció personalmente al luchador hispanogeorgiano durante un viaje a Estados Unidos en el verano de 2023. Aquella convivencia, la confianza que mostraba Topuria antes de competir y el apoyo incondicional que recibía de su entorno impresionaron profundamente al delantero.

Un viaje a Estados Unidos que le cambió la mentalidad

Ferran Torres contó esta historia en noviembre de 2023 durante una extensa entrevista en The Wild Project, el pódcast presentado por Jordi Wild. En aquel momento atravesaba un proceso de reconstrucción personal después de una etapa marcada por las críticas, la pérdida de confianza y las dificultades para gestionar la presión asociada a su fichaje por el Barcelona.

El jugador se puso en contacto con Topuria porque quería asistir a su combate contra Josh Emmett. El luchador le facilitó el acceso y le permitió conocer de cerca su preparación, su equipo y la manera en que afrontaba una cita deportiva de máxima exigencia.

“Fui siendo un Ferran y volví siendo otro”, resumió el futbolista al recordar aquella experiencia. Más que una amistad construida durante años, lo que nació fue una relación de admiración y una influencia deportiva que alteró su forma de enfrentarse a la competición.

Ferran quedó especialmente sorprendido por la seguridad con la que Topuria se expresaba y por la actitud de las personas que lo acompañaban. Según explicó, todo su círculo reforzaba constantemente la idea de que podía ganar y de que estaba preparado para superar a su rival.

La frase de Topuria que impresionó a Ferran

Uno de los momentos que más huella dejó en el delantero ocurrió antes del combate. Ferran preguntó a Topuria cómo se veía frente a Josh Emmett. La respuesta fue tajante: “Del primer round no pasa”.

El pronóstico no se cumplió de manera literal. El enfrentamiento se prolongó durante los cinco asaltos y Topuria venció finalmente por decisión unánime de los jueces. Sin embargo, Ferran no se quedó con el acierto o el error de aquella previsión, sino con la convicción absoluta con la que el luchador la había pronunciado.

Topuria afirma que sufrió bullying en su época escolar / Europa Press

El futbolista comenzó entonces a preguntarse cómo trasladar esa confianza a su propia carrera. No pretendía convertirse en otro Topuria, sino construir lo que definió como “el mejor Ferran” y sentirse mentalmente preparado para los momentos de mayor presión.

Aquella experiencia también influyó en el conocido apodo de “el Tiburón”. Torres explicó que sus compañeros comenzaron a relacionarlo con ese animal después de que él les contara una reflexión atribuida a Topuria sobre no tener que temer a los peces grandes cuando uno mismo se considera el tiburón.

Tres pensamientos positivos contra uno negativo

La influencia de Topuria no quedó reducida a una frase motivadora. Ferran la incorporó al trabajo psicológico que ya realizaba para aprender a manejar la presión, las críticas y sus propias dudas.

El delantero explicó que se considera una persona especialmente sensible y con una gran capacidad para creerse aquello que se repite mentalmente, tanto cuando es positivo como cuando resulta perjudicial. Esa facilidad para la autosugestión había contribuido a agravar algunos de sus momentos más difíciles.

El Tiburón y El Matador / INFORMACIÓN

A partir de ese proceso, comenzó a aplicar una regla sencilla: cuando aparecía un pensamiento negativo, intentaba contrarrestarlo con tres positivos. El propio futbolista vinculó esta técnica con un consejo escuchado a Topuria y con el trabajo desarrollado junto a su psicólogo.

No se trataba de negar los errores o las malas actuaciones, sino de impedir que una ocasión fallada, una suplencia o una crítica acabasen condicionando todo lo demás. La confianza debía proceder del trabajo realizado, no exclusivamente del resultado del último partido.

Más disciplina y menos dependencia de la motivación

Tras regresar de Estados Unidos, Ferran también modificó su preparación diaria. Habló con su preparador físico para aumentar las sesiones, revisó su alimentación con el nutricionista y reforzó el trabajo de recuperación con su fisioterapeuta.

El delantero llegó a una conclusión que después repetiría públicamente: la motivación aparece y desaparece, mientras que la disciplina y la constancia permiten sostener el rendimiento cuando las sensaciones no son buenas.

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Esa mentalidad resultó especialmente relevante en el Mundial. Ferran no comenzó la final como titular y tuvo que esperar su oportunidad desde el banquillo. Cuando Luis de la Fuente lo introdujo después de la hora de juego, España seguía sin poder superar al portero argentino Emiliano Martínez.

El atacante tuvo ocasiones, continuó insistiendo y, ya en la segunda parte de la prórroga, remató el balón enviado por Nico Williams para decidir el campeonato. La RFEF lo eligió mejor jugador de una final que lo situó en el lugar que Andrés Iniesta había ocupado desde 2010.

De las críticas al gol más importante

Después del encuentro, Ferran reconoció que el gol había supuesto una “liberación” tras las críticas recibidas durante el torneo. También rechazó apropiarse individualmente del éxito y aseguró que el tanto pertenecía a todo el país, no únicamente a los 26 jugadores de la selección.

Aquel encuentro de 2023 con Topuria ayuda a entender cómo Ferran aprendió a convivir con la crítica, aceptar un papel inicialmente secundario y mantener la confianza hasta el minuto 106 de la final más importante de su vida.

Tres años después de regresar de Estados Unidos convencido de que quería ser “indestructible”, el delantero valenciano apareció en el momento de mayor presión posible. La profecía de Topuria contra Emmett no se cumplió en el primer asalto. La transformación que provocó en Ferran, en cambio, terminó teniendo su recompensa en una prórroga y ante todo el mundo.