Balonmano
La Universidad de Alicante empieza los Juegos Europeos de balonmano con goleada
El conjunto dirigido por José Julio Espina ha superado a la Universidad de Oslo por 37-13
La selección de balonmano de la Universidad de Alicante, dirigida por José Julio Espina, ha empezado este lunes su andadura en los Juegos Europeos Universitarios, que se disputan en Salerno (Italia) hasta el próximo fin de semana, con una goleada (37-13) a la Norwegian University of Science and Technology de Oslo.
El amplio triunfo indica el favoritismo del combinado alicantino para sumar una nueva medalla de oro en este campeonato. La UA dominó claramente el duelo de principio a fin y al descanso ya contaba con una renta de ocho goles en el marcador, doblando a su rival (18-6).
Roberto Lucha, David Quiles y Sean Corning, con seis goles cada uno, fueron los máximos anotadores del representante español en esta cita, bien secundados por Pablo Martínez, que hizo cinco. Por los nórdicos, el más incisivo a nivel ofensivo fue Sondre Vangberg, autor de tres dianas.
La Universidad de Alicante está encuadrada en el grupo C, compuesto por tres equipos. El tercero en discordia es la Universidad Tecnológica de Dresden (Alemania), que este martes se medirá en la segunda jornada al conjunto noruego y que el miércoles lo hará con la UA en el choque que cerrará esta fase.
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