Abraham Rochel asciende a director general del Horneo Alicante

Movimiento estratégico. El Horneo Alicante amplía las competencias a Abraham Rochel, artífice de la confección de equipo que ha permitido al conjunto alicantino mantenerse en la élite como recién ascendido. El hijo del hombre que da nombre al pabellón en el que juega sus partidos de liga el cuadro alicantino, asciende de categoría y, en calidad de nuevo director general, además de seguir dominando la parcela deportiva, asume todavía más responsabilidad en el organigrama ejecutivo de la entidad fundada y presidida por el empresario local Pepe Sánchez, que confía en su responsable técnico la tarea de desarrollar las estructuras, a todos los niveles, del Balonmano EÓN Alicante.

Con más de tres décadas vinculado al balonmano, al que lleva ligado, de una u otra forma, toda su vida, el alicantino representa "un perfil de enorme conocimiento de nuestro deporte desde todas sus vertientes, tras haber desempeñado funciones como jugador, entrenador y director deportivo tanto en España como en Alemania", subraya el dueño del club, que tiene confianza plena en el arquitecto del plantel que firmó una temporada brillante en su estreno en la Liga Asobal, coronado con la disputa de la Copa del Rey en el Pabellón Pedro Ferrándiz el pasado junio.

Abraham Rochel (i) y Pepe Sánchez (d) posan con la equipación del Horneo en una de las salas de la panificadora Horneo en Alicante, / EÓN

Como jugador, en España, disputó 16 temporadas en la máxima categoría nacional, en la que defendió las camisetas del Altea, el Valencia, el Torrevieja y el Huesca, acumulando en ese periodo experiencia europea compitiendo en la EHF Cup. Su capacidad ofensiva le permite, años después, mantenerse entre los 30 máximos goleadores de la historia de Asobal, con 1.292 tantos anotados.

Espectro internacional

Fuera del país, el hijo del mítico Pitiu, que ha logrado labrarse un espacio propio en el balonmano universal, ha vestido la camiseta de la selección española en categorías inferiores, participando en el Campeonato de Europa sub-18 (en Estonia), el Campeonato de Europa sub-20 (que se disputó en Innsbruck) y el Mundial de Catar en 2015, en categoría absoluta.

"Su profundo conocimiento del balonmano, unido a la experiencia adquirida dentro y fuera de la pista, lo convierten en la persona idónea para afrontar los retos que tenemos por delante." Pepe Sánchez — Presidente del Balonmano Horneo Alicante y fundador del club

Tras su retirada, Abraham ha seguido ligado a su deporte desde la gestión deportiva, desarrollando buena parte de sus proyectos en Alemania y adquiriendo una amplia experiencia en la organización y dirección de clubes profesionales, un conocimiento que ahora pondrá al servicio del Horneo Alicante. Su principal valedor en la entidad, Pepe Sánchez, explica que el nuevo director general "es la persona idónea para liderar esta nueva etapa del club."

Sánchez no oculta su satisfacción por sumar a la planta noble a quien seguirá ejerciendo como director deportivo. "Abraham lleva el balonmano en el ADN. Es hijo de una figura irrepetible del deporte alicantino, cuyo legado da nombre a nuestro pabellón, pero además ha construido su propia trayectoria como jugador profesional de máximo nivel, llegando a competir incluso en Alemania, un país referente en el balonmano mundial."

Según el máximo mandatario del Horneo, el ascenso de Rochel "reafirma el compromiso del club con la profesionalización y el crecimiento del proyecto. Su profundo conocimiento del balonmano, unido a la experiencia adquirida dentro y fuera de la pista, le convierten en la persona idónea para afrontar los retos que tenemos por delante."

"Hay que destacar que Abraham conoce a la perfección la gestión de los clubes profesionales y nuestra intención es trasladar a nuestro club todos esos conocimientos para seguir creciendo, consolidarnos en Asobal y construir una estructura sólida que garantice el futuro de la entidad”, ha añadido el dueño de la panificadora que da nombre al equipo alicantino

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Abraham Rochel, director deportivo del Horneo Alicante /

Con este movimiento, el Horneo apuntala su directiva con una figura reconocible dentro y fuera de España e impulsa el proceso de profesionalización de la entidad, "apostando decididamente por un crecimiento sostenible dentro y fuera de la pista", explican desde la franquicia naranja.