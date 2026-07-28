La alicantina Luz Ferrández, bronce en el Nacional y clasificación directa para el Europeo de 2027

Cinco semanas, siete campeonatos, ocho competiciones y un balance al alcance de muy pocas deportistas. La triatleta alicantina residente en Aspe, Luz Ferrández Montesinos ha cerrado uno de los periodos más exigentes de la temporada confirmando su excelente estado de forma, combinando actuaciones de máximo nivel en competiciones nacionales e internacionales que la consolidan entre las mejores especialistas de su categoría.

El intenso calendario comenzó en A Coruña, los pasados 20 y 21 de junio, donde disputó los Campeonatos de España Júnior de Triatlón Sprint y Súper Sprint. Allí firmó un espectacular fin de semana al conquistar el bronce individual en el Campeonato de España de Triatlón Súper Sprint,además del oroporequipos en esa misma modalidad y la plata porequipos en el Campeonato de España Sprint, demostrando una vez más su capacidad para competir tanto a nivel individual como colectivo.

Sin apenas tiempo para recuperarse, la siguiente semana llegó el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas, disputados en Tudela (Navarra), defendiendo los colores de la Comunidad Valenciana. Un fin desemana dondese disputaron las modalidades desupersprint y relevos mixtos, y donde las circunstancias no acompañaron al equipo valenciano, el combinado autonómico finalizó en séptima posición, un resultado alejado de las expectativas, aunque que sirvió para seguir acumulando experiencia en una de las citas más competitivas del calendario nacional.

Éxito internacional

El tercer gran reto trasladó a Ferrández hasta Banyoles (Girona) para disputar los Campeonatos de Europa de Triatlón Cross y Duatlón Cross. La alicantina volvió a demostrar su enorme nivel internacional al quedarse a las puertas del podio con una meritoria cuarta posición en el Europeo de Triatlón Cross, mientras que, apenas unos días después, protagonizó una brillante remontada para proclamarse subcampeona de Europa Júnior de Duatlón Cross, conquistando una valiosa medalla de plata continental.

El exigente maratón competitivo concluyó este pasado fin de semana en Calahorra (La Rioja) con los Campeonatos de España de Duatlón Cross y Triatlón Cross. Pese al desgaste acumulado tras más de un mes compitiendo al máximo nivel, Luz volvió a responder con solvencia. Finalizó quinta en el Campeonato de España de Duatlón Cross y cerró la competición con un extraordinario tercer puesto en el Campeonato de España de Triatlón Cross, resultado que, además de sumar un nuevo podio nacional a su palmarés, le otorga la clasificación directa para el Campeonato de Europa de Triatlón Cross de 2027.

Luz Ferrández Montesinos, ganadora de una prueba júnior en Valencia. / TRICV

Balance muy positivo

El balance de estas cinco semanas habla por sí solo: siete campeonatos disputados, un bronce nacional individual, un oro y una plata por equipos en los Campeonatos de España, una plata europea, un cuarto puesto continental, un nuevo bronce nacional y una clasificación directa para el próximo Europeo.

Más allá de las medallas, la regularidad mostrada por Luz Ferrández durante este intenso bloque competitivo confirma su progresión deportiva y la sitúa como una de las jóvenes promesas más sólidas del triatlón español. Tras superar meses complicados marcados por una lesión, la deportista del Club Cidade de Lugo Fluvial ha respondido con actuaciones de enorme nivel, demostrando competitividad, capacidad de sacrificio y una madurez impropia de su edad.

Noticias relacionadas

Con la temporada aún en marcha, Ferrández afrontalos próximos retos con la confianza que otorgan los resultados y con la certeza de haber dado un paso más en su consolidación entre la élite nacional e internacional.