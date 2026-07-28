Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Vall d'UixóDirecto incendios EspañaSupremo reversión Hospital TorreviejaRécord empleoAccidente carrito golfDesembarco La VilaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

EL SOBRESALTO

Joan Laporta guarda reposo tras superar una arritmia y no irá al stage de Birmingham

El último acto oficial del presidente azulgrana fue el pasado sábado, cuando recibió en su despacho del Camp Nou a Karim Adeyemi

El último acto oficial de Laporta: la renovación del contrato de Graham Hansen en su despacho.

El último acto oficial de Laporta: la renovación del contrato de Graham Hansen en su despacho. / Alex Caparros / SPO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

Joan Laporta no acudirá al 'stage' de Birmigham como era su deseo para acompañar al equipo. Por razones de fuerza mayor. El presidente del Barça sufrió una indisposición hace unos días que le llevaron a ser hospitalizado en Barcelona: una arritmia cardiaca que ha superado. El último acto oficial de Laporta fue el pasado sábado, cuando recibió en su despacho del Camp Nou a Karim Adeyemi, uno de los fichajes del primer equipo masculino, y recibir a Caroline Graham Hansen para firmar el contrato de renovación de la futbolista noruega.

Laporta, este martes, ya se encontraba con fuerzas para compartir la angustiosa experiencia vivida. Pero su actividad presidencial queda totalmente restringida por unos días después del sobresalto personal. El máximo representante del club cederá el mando de nuevo a Rafa Yuste, quien le sustituyó desde la victoria electoral hasta el 1 de julio como presidente accidental, en la reunión de la junta convocada para este miércoles.

Uno de las decisiones que se tomará será la fijación de la fecha de la Asamblea de Compromisarios. La cita con los socios, que suele convocarse en octubre, tiene mayor trascendencia que en otras ocasiones. La votación más fácil será la ratificación de los directivos que permanecieron en el club durante el proceso electotal y se reincorporaron a la candidatura ganadora.

En cambio, los compromisarios deberán aprobar la petición de ampliar en 400 millones, como mínimo, la financiación del Espai Barça suscrita con Goldman Sachs por un valor de 1.450 millones de euros.

Este es el comunicado emitido por el dirigente azulgrana en su cuenta de Instagram:

"¡¡¡Todo ha ido bien!!! ¡¡¡Me han revertido la arritmia!!! ¡¡¡Vuelvo a tener el corazón latiendo de forma rítmica!!!

Estoy muy agradecido a los grandes médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, y al personal sanitario del Hospital de Barcelona, dirigidos por el Dr. Jordi Morillas. Han hecho un trabajo excelente. Además de su sabiduría y sus grandes conocimientos, el trato humano es bondadoso, comprensivo, lleno de paciencia y cariño, dignificando la medicina y el juramento hipocrático.

Una prueba más de que en Barcelona y en Catalunya también hacemos muy buen trabajo y de máxima calidad. Y me siento especialmente orgulloso también de los servicios médicos del Barça, encabezados por el Dr. Xavier Corbella, y de mi jefa de Gabinete, Manana Giorgadze, que han coordinado todo con gran eficiencia.

Noticias relacionadas

También quiero expresar mi agradecimiento al Dr. Valentí Fuster y a todo su equipo del Mount Sinai por sus buenos consejos, que me dieron tranquilidad, y al Dr. Brugada por recomendarme el procedimiento a seguir para revertir la arritmia".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De Santa Pola a Aspe: el origen de 'los kikos' en Alicante
  2. La factura energética de la desaladora de Torrevieja en 2027 será de 48 millones de euros: 378 GWh equivalentes a mover 140.000 coches eléctricos durante un año
  3. La piscina más alta de Europa está en Alicante: así es bañarte en las nubes
  4. Los migrantes admitidos a trámite en la provincia de Alicante que ya trabajan: “Si me regularizan, me darán las 40 horas laborales que sueño”
  5. Una nueva cúpula de calor traerá a finales de semana (otra vez) temperaturas extremas a Alicante
  6. Torrevieja aprueba por unanimidad en el pleno una ordenanza para intentar atajar el caos en el tendido aéreo de fibra óptica y cables
  7. El centro de Alicante también es refugio para los sintecho
  8. Apuñalado en el cuello tras defender a una mujer de una agresión de su expareja en Alicante

Una funcionaria de Plusvalías de Alicante planta a la comisión de Les Naus por estar de "vacaciones"

Una funcionaria de Plusvalías de Alicante planta a la comisión de Les Naus por estar de "vacaciones"

Enseres, basura y contenedores deteriorados en las partidas de San Vicente: de la "dejadez" al "caso puntual"

Enseres, basura y contenedores deteriorados en las partidas de San Vicente: de la "dejadez" al "caso puntual"

Descubren madera fosilizada que desvela 300 millones de años de historia de la Tierra

Descubren madera fosilizada que desvela 300 millones de años de historia de la Tierra

La Comunidad de Madrid se interesa por el modelo de gestión inteligente del turismo de Benidorm

La Comunidad de Madrid se interesa por el modelo de gestión inteligente del turismo de Benidorm

El bipartito de PP y Vox de Elche disuade con radares de control de velocidad en entornos escolares

El bipartito de PP y Vox de Elche disuade con radares de control de velocidad en entornos escolares

Abraham Rochel asciende a director general del Horneo Alicante

Abraham Rochel asciende a director general del Horneo Alicante

El Campello impone cuatro multas a una empresa de desatascos por vertidos en la red de saneamiento: estuvo 15 minutos tirando

El Campello impone cuatro multas a una empresa de desatascos por vertidos en la red de saneamiento: estuvo 15 minutos tirando

La oposición carga contra el bipartito de Orihuela a cuenta del malestar en la Costa

La oposición carga contra el bipartito de Orihuela a cuenta del malestar en la Costa
Tracking Pixel Contents