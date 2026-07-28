Perico Delgado estará en el III Gran Fondo y Critérium Internacional de La Nucía

La Nucía se convertirá en la “Ciudad del Ciclismo” por tercer año consecutivo el fin de semana del 17 y 18 de octubre con la celebración de una nueva edición del Criterium Internacional de Ciclismo y el III Gran Fondo La Nucía (puntuable este año para UCI Gran Fondo World Series) y, como novedad, de la primera edición del Criterium Nacional Kids que se celebrará en España. Los tres eventos reunirán a los mejores ciclistas del mundo, cicloturistas de todos los países, a leyendas como Pedro Delgado (ganador del Tour 88 y de dos Vueltas) así como también a niñas y niños, en un fin de semana que prevé ser una auténtica fiesta del ciclismo.

El III Gran Fondo La Nucía, que se celebrará el domingo 18 de octubre volverá a contar con el campeón del Tour de Francia Pedro Delgado como embajador. La prueba ofrecerá dos distancias sobre un mismo recorrido diseñado por Miguel Induráin: una modalidad larga de 132 kilómetros y 2.275 metros de desnivel positivo, con salida en La Nucía, y una distancia media, incorporada este año como novedad, de 71 kilómetros y cerca de 1.000 metros de desnivel positivo, con salida desde Gorga.

En la presentación de estas pruebas ciclistas esta mañana en l’Edifici dels Esports de La Nucía ha contado con la presencia de Pedro Delgado, embajador del Gran Fondo, José Enrique Gutiérrez, presidente Federación Ciclismo Comunitat Valenciana; Javier Castellar, presidente del Club Deportivo Podium, Sergio Villalba, concejal de Deportes y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Gran Fondo UCI World Series

Además, las distancias (71 y 132 km.) del III Gran Fondo de La Nucía (71 y 132 km.) forman parte de las UCI Gran Fondo World Series, lo que significa que es puntuable para el campeonato del mundo de 2027 que se llevará a cabo en Francia. Otra de las grandes novedades llegará con un incentivo inédito para los participantes. La organización otorgará un premio valorado en 3.000 euros al participante que consiga rebajar el tiempo de 11 minutos y 57 segundos, establecido por Tadej Pogačar en la ascensión al Coll de Rates. Las inscripciones para participar en la prueba permanecen abiertas en www.granfondolanucia.com

Novedad Critérium Kids

La programación arrancará la mañana del sábado 17 de octubre con una importante apuesta por el ciclismo base con la celebración del I Criterium Nacional Kids La Nucía, una competición pionera que se convertirá en el primer evento de estas características celebrado en España, reafirmando así la voluntad de la organización por impulsar el ciclismo desde las categorías más jóvenes. Podrán participar gratuitamente niñas y niños de entre 5 y 16 años, estén o no federados, previa inscripción a través de la página web oficial del evento www.granfondolanucia.com

Noticias relacionadas

Critérium internacional

La jornada del sábado culminará con una nueva edición del Critérium Internacional, que volverá a reunir a algunos de los mejores ciclistas del pelotón profesional en un formato innovador y espectacular. La competición constará de tres pruebas: eliminación, puntuación y el ya tradicional 'Duelo', que este año enfrentará por primera vez a un ciclista con Sara Cabrera Casino, patinadora profesional, en un desafío inédito. Próximamente se anunciarán los ciclistas cabezas de cartel de esta edición 2026, recordemos que en los años anteriores estuvieron Van der Poel (2024) y Del Toro (2025).