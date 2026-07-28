Tres leyendas del atletismo español visitan Novelda para la Subida al Santuario

Pocas generaciones han marcado tanto la historia del atletismo español como la formada por Abel Antón, Martín Fiz y Fermín Cacho. Tres nombres que llevaron a España a lo más alto del panorama internacional y que este viernes se darán cita en Novelda para participar en una jornada que une deporte, territorio y empresa con motivo de la 38ª Subida al Santuario de Santa María Magdalena.

Los tres campeones, que reúnen un oro y una plata olímpicos, tres campeonatos del mundo de maratón y algunos de los mayores hitos del deporte español, serán recibidos en las instalaciones de Carmencita y conocerán de cerca la sede desde la que la empresa afronta una nueva etapa de crecimiento sin perder el vínculo con la localidad que la vio nacer hace más de un siglo. Posteriormente atenderán a los medios de comunicación y, por la tarde, participarán en un encuentro abierto al público en el que compartirán experiencias, firmarán autógrafos y se fotografiarán con los aficionados.

Los tres atletas, en una rueda de prensa de un homenaje a Cacho / EFE

Aunque Cacho no podrá disputar finalmente la carrera por motivos personales, estará junto a Antón y Fiz, participando en las actividades organizadas y compartiendo una trayectoria que forma parte de la memoria colectiva del deporte español.

Un recorrido con historia

La 38ª Subida al Santuario de Santa María Magdalena se disputará el sábado 1 de agosto sobre un recorrido de 12 kilómetros que conecta algunos de los lugares más representativos de Novelda hasta alcanzar el Santuario de Santa María Magdalena antes de regresar a la pista municipal de atletismo.

Tras casi cuatro décadas de historia, la carrera se ha consolidado como una de las citas deportivas más emblemáticas de la provincia de Alicante, reuniendo cada año a corredores populares, clubes y atletas de diferentes puntos de España. La organización prevé rozar nuevamente el millar de participantes en una edición que también conmemora el 30º Trofeo Carmencita.

Con la visita de Abel Antón, Martín Fiz y Fermín Cacho; Carmencita y el Club Atlético Novelda quieren reivindicar el papel que el deporte desempeña como herramienta de cohesión social, promoción de hábitos saludables y desarrollo del territorio, demostrando que la colaboración entre empresa, club y ciudad puede convertirse, durante más de tres décadas, en una auténtica historia de éxito.

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Antón y Fiz, en una imagen icónica para el atletismo español, tras ser oro y plata mundial en 1997 / EFE

La edición de este año incorpora como novedad que, por primera vez, la salida oficial de la Subida al Santuario tendrá lugar junto a las nuevas instalaciones de Carmencita, uniendo el futuro de la compañía con una prueba que forma parte del patrimonio deportivo y social de Novelda desde hace 38 años.