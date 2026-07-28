La Vuelta a la Escollera prevé para este domingo una participación de 350 nadadores

La organización de la 96 edición de la Vuelta a la Escollera, programada para este domingo 2 de agosto y organizada por la concejalía de Deportes de Alicante, que dirige Manuel Villar, junto a la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana (FNCV), y el Club Natación Aquatic Alicante, prevé una participación de 350 nadadores en el conjunto de las modalidades clásica -adultos, popular y federados- e infantil -de 8 a 13 años-.

La primera de las salidas, de la que es considerada la más antigua en aguas abiertas del calendario nacional al comenzar a disputarse en 1917, se dará a las 9 horas, con los participantes dentro del agua, en el muelle de la Ocean Race. La infantil, a las 11.05 horas, desde la playa del Postiguet, en un recinto balizado. Ambas tendrán la línea de meta en este mismo arenal, a la altura de la Biblioteca Azorín. La prueba para federados es puntuable para la I Copa de la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana (FNCV).

Los participantes en la Vuelta a la Escollera clásica deberán tener más de 14 años, incluso hay un categoría de más de 70 años; los federados, a partir de 13, y los infantiles desde los 8 a los 13 años. Las inscripciones se deben realizar en la web de la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana antes de las 23.59 horas del miércoles 29 de julio.

Cartel de la 96 edición de la Vuelta a la Escollera / Información

Los participantes de la salida clásica (9 horas), situados en el agua a la altura del muelle 10, se dirigirán hacia la bocana del puerto de Alicante. A continuación girarán hacia la izquierda para continuar por el espigón exterior del puerto en dirección a la playa del Postiguet donde estará situada la meta en un arco de llegada localizado a la altura de la Biblioteca Azorín. Los nadadores de la infantil (8-13 años) partirán a las 11.05 desde la orilla del Postiguet, junto a lo que será la línea de meta, para nadar unos 400 metros antes de llegar al punto de salida en un tiempo aproximado de 15 minutos.

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Premios para los tres primeros

Los tres primeros clasificados en cada una de las categorías masculina y femenina y los tres primeros de las generales masculina y femenina recibirán un premio conmemorativa. La totalidad de los nadadores de la travesía infantil obtendrán una medalla conmemorativa. También, los tres primeros clubes con mayor número de participantes, teniendo en cuenta el número total de deportistas -masculinos y femeninos- que finalicen la prueba. De ese total quedan exentos los descalificados. La ceremonia de entrega de premios está programada a partir de las 11.30 horas en la playa del Postiguet.