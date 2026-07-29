La alicantina Ángela Ceña, campeona de Europa sub-17 de hockey sobre patines

La joven alicantina Ángela Ceña, jugadora del Club Patín Raspeig de San Vicente del Raspeig, ha escrito una nueva página de éxito en su todavía joven trayectoria deportiva al proclamarse campeona de Europa sub-17 con la selección española. El combinado nacional se impuso con autoridad a Portugal por 3-0 en la gran final disputada en Braga, culminando así un campeonato extraordinario en el que Ceña contribuyó con tres goles.

Este título supone el reconocimiento a la progresión de una jugadora que se ha convertido en una de las grandes promesas del hockey sobre patines femenino. Su evolución en el Club Patín Raspeig le ha permitido crecer como deportista y competir al máximo nivel, hasta recibir la llamada de las categorías inferiores de la selección española. De hecho, antes de dar el salto al Europeo sub-17, Ángela ya había participado en procesos de seguimiento y concentraciones de la selección, demostrando con su rendimiento y regularidad que estaba preparada para afrontar nuevos retos.

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Su trayectoria reciente también está marcada por los éxitos colectivos. Durante la pasada temporada, formó parte del equipo juvenil femenino del Club Patín Raspeig que logró proclamarse subcampeón de España, un resultado histórico para la entidad sanvicentera y una muestra del gran trabajo que se está realizando con la cantera. Ahora, con el oro europeo en su palmarés y tres tantos en la competición continental, Ángela Ceña continúa dando pasos firmes hacia un futuro prometedor y se convierte en un motivo de orgullo para su club, para San Vicente del Raspeig y para todo el hockey sobre patines de la provincia de Alicante.