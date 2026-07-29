Hockey sobre patines
La alicantina Ángela Ceña, campeona de Europa sub-17 de hockey sobre patines
La jugadora del Club Patín Raspeig de San Vicente del Raspeig ha formado parte de la selección que se impuso en Braga (Portugal)
La joven alicantina Ángela Ceña, jugadora del Club Patín Raspeig de San Vicente del Raspeig, ha escrito una nueva página de éxito en su todavía joven trayectoria deportiva al proclamarse campeona de Europa sub-17 con la selección española. El combinado nacional se impuso con autoridad a Portugal por 3-0 en la gran final disputada en Braga, culminando así un campeonato extraordinario en el que Ceña contribuyó con tres goles.
Este título supone el reconocimiento a la progresión de una jugadora que se ha convertido en una de las grandes promesas del hockey sobre patines femenino. Su evolución en el Club Patín Raspeig le ha permitido crecer como deportista y competir al máximo nivel, hasta recibir la llamada de las categorías inferiores de la selección española. De hecho, antes de dar el salto al Europeo sub-17, Ángela ya había participado en procesos de seguimiento y concentraciones de la selección, demostrando con su rendimiento y regularidad que estaba preparada para afrontar nuevos retos.
Su trayectoria reciente también está marcada por los éxitos colectivos. Durante la pasada temporada, formó parte del equipo juvenil femenino del Club Patín Raspeig que logró proclamarse subcampeón de España, un resultado histórico para la entidad sanvicentera y una muestra del gran trabajo que se está realizando con la cantera. Ahora, con el oro europeo en su palmarés y tres tantos en la competición continental, Ángela Ceña continúa dando pasos firmes hacia un futuro prometedor y se convierte en un motivo de orgullo para su club, para San Vicente del Raspeig y para todo el hockey sobre patines de la provincia de Alicante.
Suscríbete para seguir leyendo
- El cierre del estadio del Rayo Vallecano convierte el Rico Pérez en 'trending topic': los aficionados reclaman una inspección urgente
- El tráfico hoy en Alicante: congestión en la AP-7 en La Vila Joiosa y numerosas incidencias en la N-332
- El pueblo más alto de Alicante que es perfecto para el verano: tiene sierra, río, castillo y muchos molinos
- Detenido en Torrevieja un fugitivo buscado en Lituania y Alemania que se ocultaba con documentación falsa
- Los nuevos agentes de movilidad de Torrevieja ya se emplean a fondo: multas a mansalva por mal aparcamiento en el centro
- Torrevieja aprueba por unanimidad en el pleno una ordenanza para intentar atajar el caos en el tendido aéreo de fibra óptica y cables
- Chocolates Valor, Kelme y Pikolinos, las marcas alicantinas preferentes para el consumidor local
- Villena reclama que los SAMU tengan médico tras fallecer una mujer en Beneixama atendida por una ambulancia que no lo llevaba