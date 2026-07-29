El Horneo Alicante inicia la pretemporada: "Hemos hecho la plantilla que teníamos en mente"

El Horneo Alicante vuelve este jueves a los entrenamientos, tras iniciar la pretemporada con las habituales pruebas médicas y físicas este miércoles. Desde el conjunto presidido por Pepe Sánchez se transmite la ilusión de afrontar su segunda temporada consecutiva en la liga ASOBAL, con la convicción de haber dado un importante paso adelante en la planificación deportiva.

Así lo ha manifestado su entrenador, Roi Sánchez, quien ha querido poner en valor el esfuerzo realizado por el club durante los últimos meses para construir una plantilla capaz de seguir creciendo en la máxima categoría del balonmano español.

Roi Sánchez celebra una acción del Horneo durante un partido de esta temporada en el Pitiu Rochel. / Jose Navarro

El técnico gallego ha agradecido el trabajo realizado por la entidad tanto en la confección del equipo como del cuerpo técnico, destacando que el resultado responde plenamente a la idea de proyecto que buscaba para esta nueva temporada.

“Afrontamos ya la vuelta a la rutina y el inicio de la ilusión de una nueva temporada, mi segunda al frente del equipo. Estoy muy agradecido por el esfuerzo que ha hecho el club, tanto a nivel de plantilla como de staff. Tenemos un equipo que se asemeja mucho a lo que estaba en mi cabeza, con lo cual estoy muy contento y agradecido”, asegura Sánchez.

El preparador que logró certificar hace unos meses la permanencia en Asobal considera que las seis incorporaciones realizadas permitirán elevar el nivel competitivo del grupo y aumentar la exigencia diaria, uno de los aspectos que considera fundamentales para seguir evolucionando como equipo.

Abraham Rochel y Pepe Sánchez posan en una de las salas de exposición de la panificadora Horneo, en Alicante. / EÓN

“Hemos fichado unos jugadores que espero que sumen cada uno en sus diferentes posiciones. Son seis jugadores bastante guerreros, gente que compite muy bien y que va a elevar seguro el nivel competitivo tanto en los entrenamientos como en los partidos, lo que nos va a hacer mejores”.

Mejorar lejos de casa

El entrenador del Horneo recuerda que su equipo fue muy competitivo durante gran parte del pasado campeonato, aunque reconoce que hubo encuentros que se escaparon por pequeños detalles, especialmente lejos de Alicante.

“Siempre hemos competido bien durante la temporada pasada, pero nos quedó la espina clavada de algunos partidos que perdimos de algún gol. Ese es uno de los objetivos que nos marcamos este año: ser mejores, sobre todo a nivel de resultados fuera de casa”.

Otro de los retos que se marca el conjunto alicantino será recuperar las sensaciones mostradas durante la primera parte del campeonato y mantener la fortaleza exhibida como local. “En la segunda vuelta no acabamos de encontrar buenas sensaciones y creo que ese es un buen reto para esta temporada. Queremos seguir jugando tan bien en casa, seguir haciendo tantos puntos y continuar conectando con el pabellón y con nuestra afición”.

Precisamente, Roi Sánchez quiso enviar un mensaje de agradecimiento a la afición, a la que considera una pieza clave para que el Pabellón Pitiu Rochel siga siendo un escenario especialmente complicado para los rivales. “Espero que la afición siga creciendo y siga impulsándonos en los partidos. Queremos que jugar en casa siga siendo algo especial. Creo que el equipo va a seguir transmitiendo esa pasión y esa capacidad de lucha que mostró la temporada pasada”.

Los jugadores del Horneo defienden durante un partido de la temporada pasada / Horneo Alicante

Además, el técnico confía en que el trabajo diario permita al equipo incluso mejorar las prestaciones ofrecidas durante el pasado curso y seguir fortaleciendo el vínculo con la ciudad: “Esperamos estar al mismo nivel, incluso un poquito mejor, para seguir dando alegrías a la afición y que tanto la afición como la ciudad se sientan orgullosas del trabajo que hacemos, tanto durante la semana como los fines de semana en los partidos. Estamos muy ilusionados y con muchas ganas de empezar”.

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Tras la realización de las pruebas médicas a la plantilla, llevadas a cabo en el Hospital IMED, el Horneo tiene previsto realizar este jueves el primer entrenamiento con balón en el Pitiu Rochel.