Deportes
Los Trofeos Festa d’Elx vuelven a reunir al mejor fútbol y balonmano
El torneo se disputará el 7 y 8 de agosto y el 4 de septiembre
El Ayuntamiento de Elche ha presentado este miércoles una nueva edición del Trofeo Festa d’Elx, una cita ya consolidada en el calendario deportivo ilicitano que reunirá este verano al fútbol juvenil, el fútbol femenino y el balonmano femenino en diferentes escenarios de la ciudad.
El torneo comenzará los días 7 y 8 de agosto en el campo Diego Quiles de la Ciudad Deportiva. El viernes 7 de agosto, a las 19 horas, el Elche femenino se enfrentará al Almería, mientras que el sábado 8 de agosto, también a las 19 horas, será el turno del Elche juvenil, que disputará el Trofeo Festa d’Elx ante el Kelme.
La programación continuará el 4 de septiembre, a las 19 horas, en el pabellón Esperanza Lag, donde el CBM Elche se medirá al Málaga.
El concejal de Deportes, José Antonio Román, ha señalado que “se trata de una cita muy especial para la ciudad, ya que los Festa d’Elx son uno de los torneos más antiguos de España y forman parte de la identidad deportiva de Elche”. Además, ha destacado que “estos encuentros permiten disfrutar del gran nivel de nuestros clubes y sirven para preparar una temporada que afrontamos con mucha ilusión”.
Román ha animado a los ilicitanos a asistir a los diferentes encuentros y apoyar a los equipos locales “en unas jornadas que volverán a convertir a Elche en un referente del deporte durante las semanas previas al inicio de las competiciones oficiales”.
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