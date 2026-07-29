La Universidad de Alicante se clasifica para los cuartos de los Juegos Europeos

La selección de balonmano de la Universidad de Alicante ha derrotado este miércoles a la Universidad de Dresde (31-28) en el partido correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de los Juegos Europeos Universitarios, que se están celebrando esta semana en Salerno (Italia), consiguiendo el billete para cuartos de final.

En este disputado choque, el conjunto dirigido por José Julio Espina logró mantener con éxito la renta de tres goles obtenida al descanso, gracias a una defensa en inferioridad que obligó a realizar en cada transición dos cambios por sus especialistas, Álvaro Gutiérrez y Darío Martínez, unida a la buena actuación de los porteros, Pepe Aguilar y Diego Molla.

En el apartado ofensivo, los más destacados de la UA fueron David Quiles, máximo anotador con 8 goles, y Dídac Talens y Darío Suárez, que vieron puerta en seis ocasiones cada uno. Esta victoria, unida a la sumada en la jornada inaugural contra el representante noruego, permite a los alicantinos avanzar a cuartos.

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El equipo de la Universidad de Alicante, antes de jugar su partido en Salerno / Información

En esta ronda, su rival será la Universidad de Zúrich suiza, en un partido que se disputará este jueves a las 13:30 horas.