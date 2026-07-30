Las alicantinas Esquiva y Giaccio lideran a España en el Europeo júnior

La selección española sub-18 femenina, con la bigastrense Charo Esquiva como número uno y Emilio Viuda como seleccionador nacional, está disputando la fase previa del Campeonato de Europa Summer Cup en Sète, Francia.

Acompañadas por la alicantina Juliana Giaccio, y la canaria Lucía Rodríguez, el equipo español ha firmado un inicio impecable. En primera ronda vencieron 3-0 a Eslovenia. Esquiva abrió la eliminatoria con victoria ante Zoja Peternel por 6-4 y 7-5 y Giaccio ganó a Beti Butina por 6-3 y 6-2.

Este jueves, en semifinales, llegó el gran triunfo: 2-0 ante Francia, la anfitriona. Juliana Giaccio remontó a Eleejah Inisan (3-6, 6-3 y 6-4) y Charo Esquiva sentenció con un contundente 6-3 y 6-0 ante la número uno francesa, Daphnee Meptshi Perricard.

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Este viernes jugarán la final de la fase inicial ante Letonia. Con esta victoria, el objetivo español está cerca: la fase final del Europeo se disputará el próximo 3 de agosto en Granville, al norte de Francia.