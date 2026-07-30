La Ferrero Tennis Academy y Forty Group unen sus fuerzas para recibir a la élite del tenis

La provincia de Alicante ha sido, a lo largo de los años, un emplazamiento en el que el mundo del tenis ha estado muy presente. Muchos de los grandes tenistas que a día de hoy luchan por ganar Grand Slams o Masters 1000 han pasado por la provincia cuando eran más jóvenes para intentar abrirse paso en el circuito. Aquí es donde reside la importancia de los Challengers 100, torneos ligeramente inferiores a los ATP 250, pero en los que se reparten grandes premios y permiten a los tenistas hacerse un hueco entre los mejores del mundo.

De izquierda a derecha: Iñaki Etxegia, Juan Carlos Ferrero, Héctor del Barrio y José Lorente. / Ferrero & Forty Challenger

Este jueves se ha llevado a cabo la presentación oficial del Ferrero & Forty Challenger en Béton Brut, dentro del puerto de Alicante. El torneo de tenis más importante de la provincia celebrará su novena edición del cinco al once de octubre y regresará a las pistas de la Ferrero Tennis Academy con novedades. El principal cambio de esta edición reside en la alianza con Forty Group, una decisión que pretende llevar el torneo más allá en lo que respecta a la gastronomía, a la música y a las experiencias, tanto de los jugadores como del público. Esta coalición ha reinventado la denominación de la prueba.

La presentación oficial del torneo ha contado con la participación de Juan Carlos Ferrero, director general de la Ferrero Tennis Academy y ex número uno del mundo; Iñaki Etxegia, director del torneo; Héctor del Barrio, CEO de Forty Group; y José Lorente, principal responsable de la programación anexa a la competición. La edición de 2026 seguirá los estándares de los Challenger 100 en cuanto al reparto de premios y al sistema de competición. La prueba repartirá 100 puntos al tenista que consiga reinar en Villena, una cifra que puede ser decisiva a final de temporada para poder cumplir los objetivos marcados.

Cartel del evento. / Ferrero & Forty Challenger

Sobre las pistas se verán las caras tenistas que suelen oscilar entre los puestos 80 y 200 del ranking ATP, un margen que combina a jóvenes que empiezan a despuntar en la élite con veteranos curtidos en mil batallas. La lista definitiva de los participantes se confirmará próximamente, pero el espectáculo está garantizado. La competición individual arrancará con 32 jugadores en el cuadro principal y otros 24 disputarán la fase previa en busca de una de las seis plazas disponibles para acceder a la fase final.

Ahí no queda todo, ya que, en la modalidad de dobles, el torneo contará con 16 parejas, un total que hará que más de 60 jugadores de 25 nacionalidades pasen por la provincia de Alicante durante la semana de competición. Este Challenger se ha convertido en el torneo más importante de España sobre pista dura, puesto que las principales competiciones del país son sobre tierra batida. El último campeón fue Pablo Carreño y jugadores de la talla de Álex de Miñaur, Félix Auger-Aliassime, Alejandro Davidovich o Rafa Jódar han competido en las últimas ediciones. Carlos Alcaraz y Janick Sinner, los dos grandes líderes del tenis actual y protagonistas de batallas épicas tuvieron su primer enfrentamiento en Villena allá por el 2019.

Juan Carlos Ferrero, durante la presentación del Challenger. / Ferrero & Forty Challenger

"Es un torneo muy importante para la academia por la oportunidad que se le genera a los más jóvenes, sobre todo a los españoles. Tener muchas competiciones en España da la ventaja de poder jugar en tu zona y no tener que gastar muchísimo dinero en desplazamientos. Somos una de las academias que más torneos hace en el mundo y durante esa semana será el más grande que tenemos en España. Dará la oportunidad de ver a grandes tenistas, nosotros siempre miramos por avanzar e innovar", comentaba Juan Carlos Ferrero durante la presentación.

La alianza con Forty Group reforzará la proyección del Challenger y desarrollará una programación que tratará de atraer al público durante la semana de competición. Además, esta colaboración conectará la competición deportiva con la experiencia del grupo alicantino. Habrá jornadas gastronómicas, actividades para las familias, jornadas de iniciación al tenis dirigidas a niños y jóvenes, música en directo y una zona de food trucks. Los equipos de cocina de Béton Brut y Puntapiedra desarrollarán distintas propuestas junto a profesionales de restaurantes como Espacio Montor, Alfonso Mira o Pincelín.

Reconocimiento al tenis español

"Desde el primer momento el torneo siempre ha intentado poner en valor el tenis español. Si no se puede todos los años, se intenta en casi todos al menos invitar a grandes tenistas retirados para poner en valor su carrera. Aún no está confirmado, pero estamos hablando para intentar despedir a Roberto Bautista", destacaba Iñaki Etxegia tras ser preguntado sobre un posible partido de exhibición entre leyendas. Por otro lado, un tenista que no podrá disputar la prueba es Rafa Jódar, ya que la ATP no permite disputar Challengers a los jugadores con un ranking superior al Top 30.

Sobre Dani Mérida y Charo Esquiva, Juan Carlos Ferrero ha destacado en ambos tenistas la gran proyección que atesoran. "Mérida lleva una proyección impresionante. Ha estado mucho tiempo luchando para entrar entre los cien mejores, una tarea que es muy complicada. Finalmente, lo ha conseguido y ha ganado su primer torneo. Respecto a Charo Esquiva no la conozco tanto y está un poco más atrás en el ranking, pero seguro que la proyección que lleva es importante. Trabajando irá subiendo".